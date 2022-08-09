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Киноафиша Новости Зази Битц вернется в «Джокере 2»

Зази Битц вернется в «Джокере 2»

9 августа 2022 12:02
Зази Битц вернется в «Джокере 2»

Актриса составит компанию Хоакину Фениксу и Леди Гаге.

Портал Variety подтверждает еще одну важную кастинговую подробность «Джокера 2». Вместе с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в сиквеле с подзаголовком «Безумие на двоих» снимется звезда оригинала Зази Битц. Каким образом актриса вернется, пока не совсем понятно. В исходной ленте 2019-го она воплотила обаятельную соседку Артура Флека по имени Софи Дюмон — мать-одиночку, с которой главный герой воображал романтические отношения, пока не выяснилось, что практически все сцены с ней — его разыгравшаяся фантазия.

О сюжете продолжения пока очень мало подробностей, но предполагается, что большая часть повествования развернется в стенах знаменитой психиатрической лечебницы Аркхем, а по жанру это будет в первую очередь не криминальная драма, а самый настоящий мюзикл. Ожидается, что Гага предстанет в качестве новой версии Харли Квинн.

Постановкой займется режиссер исходной картины Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе»). Как и в прошлый раз, сценарий он разработал совместно со Скоттом Сильвером («Боец»). Съемочный процесс «Джокера 2» планируют запустить уже в нынешнем декабре.

Премьера состоится 4 октября 2024 года — ровно через пять лет после выхода первого фильма.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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