Дженсен Эклс появился в новом трейлере сериала «Винчестеры»

В предстоящем шоу расскажут о родителях главных героев, а Дин будет одним из рассказчиков.

Кабельный канал The CW представил новый трейлер сериала-приквела «Винчестеры», в котором расскажут эпическую историю любви родителей главных героев «Сверхъестественного». Наиболее примечательным моментом минутного ролика, несомненно, является фрагмент с Дженсеном Эклсом, который является исполнительным продюсером проекта и рассказчиком. Очевидно, этими функциями актер не ограничится и в качестве бонуса появится еще и в кадре.

В предстоящей мистической экшен-драме о молодости ближайших предков Сэма (Джаред Падалеки) и Дина (Эклс) осветят момент их знакомства. Действие начинает стремительно развиваться после того, как Джон Винчестер (Дрэйк Роджер) вернется в родной город после войны во Вьетнаме. Пытаясь разузнать о загадочном прошлом своего отца, он повстречает Мэри (Мэг Доннелли), которая уже является опытной охотницей за нечистой силой. Так начнется масштабная любовная сага, в которой персонажи ради спасения своих отношений и мира поставят на кон буквально все.

Вместе с Эклсом и его супругой Дэннил производством шоу занимается один из исполнительных продюсеров «Сверхъестественного» Робби Томпсон. Премьера «Винчестеров» состоится 11 октября.