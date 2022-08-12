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Киноафиша Новости Warner Bros может отменить фильм «Флэш» с Эзрой Миллером

Warner Bros может отменить фильм «Флэш» с Эзрой Миллером

12 августа 2022 11:08
Warner Bros может отменить фильм «Флэш» с Эзрой Миллером

Из-за поведения актера студия рассматривает три варианта выхода из ситуации.

Cудьба «Флэша» оказалась в подвешенном состоянии. В свете странного поведения Эзры Миллера, регулярно попадающего в заголовки скандальной хроники, руководство Warner Bros. Discovery сейчас обдумывает варианты наиболее деликатного решения проблемы.

До премьеры фильма еще около года, но его нужно будет как-то продвигать, а безрассудные действия исполнителя главной роли этому никак не способствуют. До настоящего момента киностудия закрывала глаза на ситуацию с Миллером, уповая на короткую память зрителей, однако Эзра постоянно добавляет в свой послужной список новые хулиганские свершения — недавно выяснилось, что в начале мая он совершил кражу с взломом, похитив из пустующей резиденции в Стэмфорде несколько бутылок алкоголя.

По сведениям издания The Hollywood Reporter, в данный момент студийное руководство изучает ущерб, нанесенный Миллером проекту и в целом расширенной вселенной DC. Пока на рассмотрении три способа урегулирования. Самый радикальный — полностью отменить фильм по модели «Бэтгёрл», но учитывая $200-миллионный бюджет проекта, это был бы вопиюще беспрецедентный ход. Второй сценарий — выпустить ленту в кинотеатры, но полностью отстранить артиста от промокампании и в дальнейшем от роли скоростного супергероя. Третий исход наиболее оптимистичный — актер консультируется с юристами кинокомпании, делает серию разъяснительных интервью и потом участвует в мероприятиях для прессы. Голливуд любит истории об искуплениях, поэтому Warner, разумеется, надеются на третий вариант.

Премьера «Флэша» намечена на 23 июня 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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