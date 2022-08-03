Джаред Лето и Джейми Ли Кертис получили роли в фильме «Особняк с привидениями»

Как передает Entertainment Weekly, к актерскому составу семейного фэнтези «Особняк с привидениями» присоединились Джаред Лето и Джейми Ли Кертис. Они составят компанию Розарио Доусон, Лакиту Стэнфилду, Оуэну Уилсону, Дэнни ДеВито и Тиффани Хэддиш. В основу фильма ляжет одноименный аттракцион, который в разных воплощениях функционирует в парках «Диснейленд» в Калифорнии, Флориде, Франции и Японии.

Согласно источнику, Лето сыграет Призрака шляпной коробки, тогда как Кертис уготована роль мадам Леоты – это экстрасенс, чья голова находится внутри магического кристалла.

Предстоящий фильм станет второй попыткой компании Disney экранизировать свой знаменитый аттракцион, который был запущен еще в 1969 году и за время своего существования значительно эволюционировал. В 2003 году на экраны вышел «Особняк с привидениями» с Эдди Мерфи в главной роли, но эта картина не снискала успеха. В центре сюжета предстоящего перезапуска окажется мать (Доусон), которая заселяется в особняк и пытается выдворить оттуда местных веселых привидений.

Режиссером нового «Особняка с привидениями» выступает Джастин Симиен, сценарий написала Кэти Дипполд. В мировой прокат фильм выйдет 10 марта 2023 года.