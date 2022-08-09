Даниэль Брюль сыграет с Полом Беттани в фильме об Энди Уорхоле

Даниэль Брюль и Пол Беттани объединятся в рамках нового совместного проекта. По данным издания Deadline, Брюль присоединился к своему коллеге по киновселенной Marvel в рамках экранизации пьесы «Сотрудничество» (The Collaboration) за авторством четырехкратного номинанта на премию «Оскар» Энтони МакКартена («Два Папы», «Богемская рапсодия»).

Действие ленты развернется в 1984 году, а сюжет будет закручен вокруг взаимоотношений двух культовых художников — легендарного Энди Уорхола (Беттани) и подающего огромные надежды вундеркинда арт-сцены Жана-Мишеля Баскии (Джереми Поуп). Признанный гений и молодой неоэкспрессионист соглашаются объединиться для создания самой обсуждаемой выставки в истории современного искусства. В фильме продемонстрируют, как эти два таланта с совершенно разными взглядами абсолютно на все пытались сотрудничать. Брюль воплотит образ знаменитого арт-дилера Бруно Бишофбергера, который первым предложил коллаборацию Уорхола и Баскии.

Постановкой картины займется театральный режиссер Кваме Квей-Арма. Съемки начнутся в Бостоне в сентябре этого года. Примечательно, что Беттани и Поуп сыграли эти же роли в оригинальном спектакле, а уже в конце ноября, практически сразу после завершения работы над фильмом, они вернутся к данным образам на Бродвее.