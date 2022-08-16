Роберт Де Ниро сыграет две ведущие роли в гангстерской драме Барри Левинсона

Роберт Де Ниро планирует в ближайшее время вновь поработать с режиссером Барри Левинсоном. По данным издания The Hollywood Reporter, голливудские ветераны, ранее сотрудничавшие на съемках «Спящих», «Плутовства», «Однажды в Голливуде» и телефильма «Лжец, Великий и Ужасный», объединят творческие усилия для создания гангстерской драмы «Умники» (Wise Guys).

В центре сюжета окажется дуэт итало-американских криминальных авторитетов Вито Дженовезе и Фрэнк Костелло, управлявших своими мафиозными семьями в XX веке. В 1957 году Дженовезе совершил неудачное покушение на убийство Костелло, однако последний хоть и остался жив, но был серьезно ранен, что побудило его в итоге уйти в отставку. Изюминка будущего фильма состоит в том, что обоих персонажей воплотит Де Ниро.

Автором сценария выступает специалист по гангстерскому кино Николас Пиледжи, ранее написавший с Мартином Скорсезе «Славных парней» и «Казино», а также выступивший в числе продюсеров «Ирландца». Примечательно, что всех вышеперечисленных картинах снялся Де Ниро.

Производство «Умников» курируют Ирвин Уинклер («Рокки», «Бешеный бык») и компания Warner Bros. Discovery. Предстоящая лента будет предназначена исключительно для релиза в кинотеатрах.