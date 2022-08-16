Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Роберт Де Ниро сыграет две ведущие роли в гангстерской драме Барри Левинсона

Роберт Де Ниро сыграет две ведущие роли в гангстерской драме Барри Левинсона

16 августа 2022 23:16
Роберт Де Ниро сыграет две ведущие роли в гангстерской драме Барри Левинсона

Сценарий пишет автор «Славных парней» и «Казино».

Роберт Де Ниро планирует в ближайшее время вновь поработать с режиссером Барри Левинсоном. По данным издания The Hollywood Reporter, голливудские ветераны, ранее сотрудничавшие на съемках «Спящих», «Плутовства», «Однажды в Голливуде» и телефильма «Лжец, Великий и Ужасный», объединят творческие усилия для создания гангстерской драмы «Умники» (Wise Guys).

В центре сюжета окажется дуэт итало-американских криминальных авторитетов Вито Дженовезе и Фрэнк Костелло, управлявших своими мафиозными семьями в XX веке. В 1957 году Дженовезе совершил неудачное покушение на убийство Костелло, однако последний хоть и остался жив, но был серьезно ранен, что побудило его в итоге уйти в отставку. Изюминка будущего фильма состоит в том, что обоих персонажей воплотит Де Ниро.

Автором сценария выступает специалист по гангстерскому кино Николас Пиледжи, ранее написавший с Мартином Скорсезе «Славных парней» и «Казино», а также выступивший в числе продюсеров «Ирландца». Примечательно, что всех вышеперечисленных картинах снялся Де Ниро.

Производство «Умников» курируют Ирвин Уинклер («Рокки», «Бешеный бык») и компания Warner Bros. Discovery. Предстоящая лента будет предназначена исключительно для релиза в кинотеатрах.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Читать далее 16 августа 2022
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Читать далее 15 августа 2022
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Читать далее 16 августа 2022
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое Читать далее 15 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Читать далее 15 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Читать далее 15 августа 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Читать далее 16 августа 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
Related video