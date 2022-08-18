Ангелина Поплавская: где еще снималась звезда сериала «Дылды»

В начале августа на малые экраны вернулась спортивная комедия «Дылды», уже вышло целых девять эпизодов. В телепроекте участвует много ярких молодых актрис. Сегодня мы осветим фильмографию Ангелины Поплавской, воплотившей в сериале роль Кристины.

«Один клик» (сериал, 2021)

Многосерийная духоподъемное драмеди Сергея Филатова, в котором рассказывается история бывшего банковского работника, сумевшего разбогатеть благодаря CPA-маркетингу. Поплавская исполняет партию Милы.

«Елизавета» (сериал, 2021)

Действие разворачивается в первой половине XVIII века, а в центре истории — шестнадцатилетняя царевна Елизавета, которой отец и по совместительству император всея Руси Петр I оставляет управление страной. Правда, есть один нюанс — девушка мечтает совсем о другом и не готова взвалить на себя такую ответственность. Ангелина сыграла княжну Прасковью Юсупову.

«Мастер» (сериал, 2021)

Спортивная драма про опытного гонщика команды «КАМАЗ-мастер», пытающегося вернуться в строй после многолетнего перерыва в карьере. К его сожалению, сделать это не так-то просто — перед героем возникает множество барьеров и разнообразных подводных камней.

«Алиса против правил» (сериал, 2021-2022)

Поплавская играет тут центральную роль. Сюжет вращается вокруг молодой девушки-следователя, но выбор такой необычной профессии произрастает из глубин ее тяжелого прошлого. Она возвращается в родной город, где когда-то была убита ее сестра, чтобы распутать аналогичное дело. Преступник снова взялся за старое и главная героиня сделает все, чтобы трагедии больше не повторялись.

В числе ближайших проектов Ангелины значится исторический эпик Карена Оганесяна «Илия Муромец» и мелодраматический сериал «Любовь Советского Союза».