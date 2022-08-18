Семейка Аддамс от Тима Бертона: вышел первый трейлер сериала «Уэнсдэй»

Стрим-сервис Netflix выпустил тизер-трейлер многосерийной мистической комедии Тима Бертона «Уэнсдэй», в котором обрисовывают, какое зрелище приготовил создатель «Сонной лощины» и «Эдварда руки-ножницы». Дата премьеры пока не раскрывается, но в ролике обещают, что релиз горячо ожидаемого шоу по вселенной «Семейки Аддамс» состоится уже осенью этого года.

Действие «Уэнсдэй» развернется в наши дни. В центре сюжета – насыщенные приключения Уэнсдэй (Дженна Ортега) в Академии Невермор, где властвует суровая директриса Ларисса Уимс (Гвендолин Кристи), которой лучше не переходить дорогу. Мрачноватая дочурка Гомеса (Луис Гусман) и Мортиши (Кэтрин Зета-Джонс) будет преодолевать трудности адаптации, а также учиться контролировать свои проявляющиеся экстрасенсорные способности. Параллельно она попытается разобраться в охватившей город волне кошмарных убийств – ей нужно будет разгадать некие сверхъестественные события, в которые четверть века назад были вовлечены ее инфернальные родители.

В качестве Пагсли Аддамса предстанет юный Айзек Ордонес, а роль дворецкого Ларча сыграл румынский актер Джордже Бурча. Ожидается, что в сериале будет фигурировать и дядюшка Фестер, но имя исполнителя специально умалчивают. В остальной каст вошли Эмма Майерс, Джой Сандай, Хантер Духан, Джейми МакШейн, Муса Мустафа, Наоми Дж. Огава, Джорджи Фармер, Перси Хайнс Уайт, Рики Линдхоум и Кристина Риччи, воплотившая Уэнсдэй в начале 1990-х в дилогии Барри Зонненфельда.

На правах шоураннеров выступают сценаристы «Тайн Смолвиля» Альфред Гоу и Майлз Миллар. Они также заявлены в качестве исполнительных продюсеров вместе с Бертоном. Изначально предполагалось, что мэтр срежиссирует весь сериал, но недавно выяснилось, что он поставил ровно половину восьмисерийного сезона, а остальную часть разделили между собой Ганджа Монтейро («Новый вишневый вкус») и Джеймс Маршалл.