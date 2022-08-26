Сиквел «Годзиллы против Конга» обзавелся новым синопсисом

Вместе с тем был оглашен официальный актерский состав.

Студии Warner Bros. и Legendary Pictures поделились подробностями о предстоящем продолжении «Годзиллы против Конга». Создатели опубликовали официальный синопсис и назвали имена членов творческой команды.

В «Годзилле против Конга 2» акцент будет сделан на неоднозначных отношениях между королем монстров и царем обезьян. Древним титанам предстоит совместно вступить в разрушительную конфронтацию с надвигающейся угрозой из недр нашего мира, способной уничтожить все живое. В фильме осветят историю происхождения доисторических монстров и раскроют загадки Острова черепа. Кроме того, будет подробно освещена мифическая битва, вследствие которой на свет появились эти необыкновенные существа, навсегда связанные с человечеством.

Режиссером сиквела выступит Адам Вингард. Из звезд «Годзиллы против Конга» к своим ролям вернутся Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри и Кэйли Хоттл, а среди новичков киносерии заявлены Дэн Стивенс, Рэйчел Хаус, Алекс Фернс и Чэнь Фала. Сценарий написали автор оригинального кроссовера Терри Россио, а также Джереми Слэйтер («Лунный рыцарь») и давний творческих соратник режиссера Вингарда Саймон Баррет («Гость»).

Официального названия фильм пока не получил. Театральный релиз намечен на 15 марта 2024 года.