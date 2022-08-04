Брендан Глисон больше не хочет дружить с Колином Фарреллом в трейлере фильма «Банши Инишира»

Мартин МакДона снова поработал со звездами «Залечь на дно в Брюгге».

Студия Searchlight Pictures представила дебютный трейлер драмы Мартина МакДоны «Банши Инишира», главные роли в которой сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон — для трио это первый совместный проект со времен «Залечь на дно в Брюгге» (2007). Предстоящий фильм основан на пока неопубликованной пьесе МакДоны, которую он сам же адаптировал для кино. В остальной актерский состав вошли коллега Фаррелла по «Бэтмену» Барри Кеоган и Керри Кондон («Рэй Донован»).

Действие новой ленты от создателя «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» и «Семи психопатов» развернется в 1923 году на отдаленном ирландском островке. Отправной точкой истории станет внезапный конфликт двух близких друзей, имеющий далеко идущие последствия.

Все начинается с того, что Колм (Глисон) неожиданно решает прекратить дружбу с Патриком (Фаррелл). Ошеломленный действием давнего товарища Патрик пытается наладить отношения с бывшим приятелем при помощи своей сестры Шивон (Кондон) и проблемного молодого островитянина Доминика (Кеоган), однако никаких результатов это не приносит – неоднократные попытки Патрика примериться только усугубляют положение. В итоге Колм ставит Патрику ультиматум, после которого события резко обостряются и обретают совершенно непредсказуемый оборот.

Мировая премьера состоится в сентябре в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, после чего картину покажут на ежегодном смотре в Торонто. В североамериканский прокат фильм выйдет 21 октября.