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Киноафиша Новости Александр Скарсгард и Джуди Грир снимутся в дебютном режиссерском проекте Майкла Шеннона

Александр Скарсгард и Джуди Грир снимутся в дебютном режиссерском проекте Майкла Шеннона

4 августа 2022 10:40
Александр Скарсгард и Джуди Грир снимутся в дебютном режиссерском проекте Майкла Шеннона

Картина основана на реальных трагических событиях.

Звезда «Человека из стали» и «Дороги перемен» Майкл Шеннон сформировал актерский состав своего первого режиссерского проекта – это будет волнующая драма с актуальной повесткой «Эрик Ларю». По сведениям портала Collider, в картине снимутся Александр Скарсгард («Варяг»), Джуди Грир («Хэллоуин убивает»), Трэйси Леттс («Глубокие воды»), Элисон Пилл («Звездный путь: Пикар»), Пол Спаркс («В ритме жизни»), Энни Пэррис («Миссис Америка»), а также супруга Шеннона Кейт Аррингтон («Мейр из Исттауна»). Сам Майкл планирует ограничиться исключительно работой за кадром.

Александр Скарсгард и Джуди Грир снимутся в дебютном режиссерском проекте Майкла Шеннона

В основу ленты легла одноименная пьеса драматурга Бретта Невё, вдохновленная трагическими событиями 1999 года в школе «Колумбайн». В центре сюжета будущего фильма окажется морально раздавленная мать семнадцатилетнего подростка, застрелившего трех своих одноклассников. Сломленной духом женщине предстоит встреча с родителями убитых мальчиков, после чего ей нужно будет собраться с силами и проведать своего сына в тюрьме, что она то и дело откладывает.

Адаптацией оригинального материала занимался сам Невё. Ниже приведен комментарий Шеннона:

«Эрик Ларю», подобно великим историям, охватывает одновременно и макроуровень, и микроуровень. Впервые прочитав сценарий, я сразу же осознал, что должен это срежиссировать. Я буквально видел материал. Слышал его. Чувствовал. Мне хотелось удостовериться, что он получит верное воплощение во всех аспектах, потом что, в конце концов, это чрезвычайно деликатная история».

Производство картины уже стартовало и проходит в Уилмингтоне, Северная Каролина.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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