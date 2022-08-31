Юлия Хлынина: где еще снималась звезда сериала «Елизавета»

В этом году актриса появилась в российском ответе «Властелину колец».

Эти летом на российском ТВ вышла многосерийная костюмированная драма «Елизавета», где роль молодой царевны сыграла Юлия Хлынина. В этой связи освещаем фильмографию 30-летней актрисы.

«Этерна: Часть первая» (2022)

Вводная полуторачасовая часть дорогостоящей многосерийной фэентези-эпопеи по книжной серии «Отблески Этерны» Веры Камши, которую некоторые называют российским ответом «Властелину колец». Сейчас активно идет работа над продолжением. Действие разворачивается на планете Кэртиана на пороге Излома Эпох в государстве Талиг. Основу сюжета составляет противоборство ряда персонажей, в числе которых герцог Ричард Окделл и король в изгнании Альдо Ракан.

«КрисТина» (2021)

Эксклюзивный проект онлайн-кинотеатра Start, где Хлынина сыграла работницу зоомагазина Крис, которая все сложные вопросы решает с помощью монетки. В первый день отпуска героиня обнаруживает своего погибшего несколько лет назад парня и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. После этого в голове девушки появляется много каверзных вопросов.

«Колл-центр» (2020)

В многосерийном триллере от сервиса Premier речь идет о колл-центре интернет-магазина и группе сотрудников, оказавшихся узниками в офисном здании. Герои узнают, что в помещении спрятана бомба с запущенным таймером, а выход закрыт. Голоса неизвестных угрожают взорвать всех в любой момент, если люди не будут их слушаться. Пока идет обратный отсчет, товарищам по несчастью предстоит испытать богатый спектр эмоций и узнать друг о друге много нового.

«Лед 2» (2020)

Успешный сиквел мелодраматического суперхита «Лед» 2017 года. Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и мечтают о ребенке, но цена счастья непомерно высока, поэтому рассчитывать на счастливый конец очень сложно, однако превозмогая трудности, персонажи решат все свои проблемы.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

Спортивный байопик о становлении знаменитого футбольного вратаря Льва Яшина. В конце 1940-х во время первого матча в основном составе московского «Динамо» главный герой пропускает стыдный гол. Такое легко может сломить молодого игрока, но Яшин учится на своих ошибках и становится тем самым всемирно известным голкипером с молниеносной реакцией.