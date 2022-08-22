Начались съемки «Холопа 2» с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой

В Псковской области официально стартовали съемки «Холопа 2» — прямого сиквела самого кассового российского фильма, заработавшего в прокате свыше 3 миллиардов рублей. Ведущие роли в продолжении главной комедии страны сыграют звезда оригинала Милош Бикович и Аглая Тарасова.

Концепция «Холопа 2» не претерпит изменений по сравнению с оригинальным фильмом, но на этот раз в центре повествования окажется до неприличия избалованная девушка Катя (Тарасова), которая, как и когда-то Гриша (Бикович), не прочь всем подряд хамить и в нетрезвом виде ездить за рулем, при этом оставаясь совершенно безнаказанной. Дело в том, что мама главной героини является влиятельной чиновницей, поэтому ей проще постоянно отмазывать свою взрослую дочурку, нежели пытаться ее как-либо перевоспитать, но всему этому очень скоро приходит конец — Катерине придется стать на путь исправления.

Постановкой второй части занимается режиссер исходного хита Клим Шипенко. В остальной актерский состав вошли Наталья Рогожкина, Александр Самойленко, Мария Миронова, Олег Комаров, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.

В производство проекта при поддержке Фонда кино вовлечены студия Yellow, Black and White, кинокомпания «Централ Партнершип», онлайн-кинотеатр Start, а также MEM Cinema Production и телеканал «Россия 1». Релиз «Холопа 2» состоится в конце следующего года.