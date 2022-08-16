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Сериал «Мир Дикого Запада» должен завершиться пятым сезоном

16 августа 2022 12:13
Сериал «Мир Дикого Запада» должен завершиться пятым сезоном

Осторожно, впереди спойлеры!

Сериал «Мир Дикого Запада» неумолимо приближается к своему концу — четвертый сезон завершился буквально позавчера мощным клиффхэнгером. Будет ли у шоу продолжение, пока до конца не ясно, так как представители HBO еще ничего не анонсировали, но в недавнем интервью The Wrap креативный куратор многосерийного технотриллера Лиза Джой подтвердила, что творческая команда изначально задумывала арку из пяти сезонов, так что, скорее всего, это еще не финал:

«Мы всегда планировали закончить сериал пятым сезоном. Наш замысел изначально состоял в том, чтобы «Мир Дикого Запада» прошел полный круг и вернулся на Дикий Запад. Что до Долорес, то в прошлом она была всего лишь игроком в играх других людей, но теперь она пишет собственную игру. Просто чтобы закрыть многое из того, что мы показывали раньше — к примеру, флэшфорварды с Человеком в черном и прочие моменты — мы написали план пятого сезона. Но знаете, у жизни на все свои планы, так что будем надеяться на лучшее».

В восьмом эпизоде четвертого сезона, надеясь предоставить людям второй шанс, героиня Эван Рэйчел Вуд построила усовершенствованный вариант оригинального парка с тем лишь отличием, что теперь процессами будет руководить именно она:

«Для людей она была всего лишь вещью. Ей довелось пережить бесчисленное количество жизней и перезагрузок, в которых она находилась во власти гостей парка и их пороков. У нее есть хорошее представление о человеческой природе и, возможно, зная это, героиня сконструирует парк, в котором у обитателей может появиться какая-нибудь надежда».

HBO пока игнорирует запросы СМИ о комментариях по поводу потенциального пятого сезона.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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