Пост приняли: 7 новых героев в киновселенной Marvel, которых вы еще не видели

Нэмор (Подводник)

Происхождение родителей Нэмора определило одну из его главных характеристик – будучи сыном простого моряка и принцессы Атлантиды, он будет вынужден лавировать между подводным миром, королем которого однажды станет, и сушей, обитателей которых он не особо жалует. Немудрено, ведь они всегда были одной из главных угроз для его дома – океана.

7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? В комиксах Нэмор выступал в разных ролях: то он герой, то антигерой, то злодей. Например, в 1939 году он решил напасть на Нью-Йорк, а спустя год уже помогал силам союзников в борьбе с нацистами. В разное время Подводник был членом множества команд: Мстителей, Фантастической четверки и его любимчиков Людей Икс, в которых он особенно ценил их статус изгоев.

Хотя неискушенная аудитория вряд ли слышала о Нэморе, он является не просто одним из самых первых героев, созданных Marvel Comics (впервые Подводник появляется на страницах комиксов в 1939 году – в год основания компании), но классическим персонажем, чьего появления в MCU фанаты ждут уже довольно давно. Нэмор обладает огромным потенциалом для киновселенной: во-первых, он весьма противоречив, а этого качества зачастую и не хватает однобоко прописанным злодеям MCU (а судя по трейлеру, Нэмору уготована роль именно злодея), а во-вторых, он был членом Фантастической четверки (ее перезапуск в шестой фазе уже подтвержден) и Иллюминатов, которые недавно засветились в сиквеле «Доктора Стрэнджа».

Нэмор / Теноч Уэрта

Рири Уильямс (Железное сердце)

Актриса: Доминик Торн

У Рири Уильямс есть все шансы стать преемницей Тони Старка. Ее судьба в комиксах очень похожа на историю Тони: вундеркинд, который учится в MIT и не очень дружит с концептом правил. В первоисточнике Рири создает броню, очень похожую на костюм Железного человека, а в скором времени ей удается привлечь внимание самого Тони. Тот даже переносит свое сознание в особое устройство, становясь искусственным интеллектом, – и все это ради того, чтобы объяснить Рири все сложности супергеройской жизни.

Однако Рири из MCU встреча с Тони по понятным причинам не светит, и вряд ли они встречались в прошлом: в конце концов Старк из MCU «усыновил» другого вундеркинда – Питера Паркера. Вполне возможно, что история экранной Рири начнется не в Чикаго, как в комиксах, а в Ваканде – самой технически продвинутой стране на Земле. Непонятно, как здесь мог появиться ИИ от Тони Старка, но для Marvel Studios сварганить какое-нибудь объяснение наверняка не составит труда. Независимо от того, насколько значимую роль Рири будет играть в новой «Черной пантере», следить за ней стоит, ведь у этой героини уже запланирован сольный сериал «Железное сердце».

Железное сердце / Доминик Торн

Анека

В полку боевых дам Дора Миладже пополнение в лице Анеки – тренера боевых искусств, осужденной королевой-матерью Рамондой за убийство и приговоренной к смерти. В комиксах ей удалось спастись благодаря другой воительнице – Айо, – вместе с которой Анека стала в некотором роде дезертиром. Их бунт против действующего монарха Т’Чаллы увенчался успехом – после него у Ваканды появилась конституция, ограничившая власть короля. Судя по синопсису от Marvel Studios, роль Анеки в «Ваканде навсегда» будет практически идентичной, и именно она станет внутренней угрозой для страны.

Анека / Михаэла Коэл

Нэмора

Актриса: Мэйбл Кадена

В комиксах Нэмора была в некотором смысле двойником короля Нэмора – не буквально, но идейно. Она тоже была гибридом человека и атланта, а также взяла себе похожее имя: из Акварии Наутики Нептунии она стала Нэморой, что значит «мстящая дочь» (по аналогии имя Нэмор значит «мстящий сын»). По силе она была ровней королю Атлантиды, что в «Ваканде навсегда» сделали довольно очевидным – судя по трейлеру, она занимает не последнее место в иерархии подводного мира, а возможно является лидером его армии.

Нэмора / Мэйбл Кадена

Аттума

Актер: Алекс Ливиналли

Аттума имеет все шансы побороться с Нэмором за звание главного злодея в сиквеле «Черной пантеры». В первоисточнике его племя было изгнано из Атлантиды, после чего он твердо решил захватить трон – тем более в его пользу говорило древнее пророчество. Власть в Атлантиде постоянно переходила из рук Нэмора к Аттуме и наоборот, что сделало их едва ли не главными врагами друг друга. Вполне возможно, что именно благодаря ему между Вакандой и Атлантидой образуется союз.

Аттума / Алекс Ливиналли

Адам Уорлок

Одной из основных сюжетных линий, связанных с Адамом Уорлоком, в комиксах было его противостояние с Таносом: ради этого он объединился с Мстителями и Капитаном Марвел, а позже принес себя в жертву. Но в MCU Безумный титан уже мертв, а нового состава Мстителей еще просто нет. Другой сюжет об Адаме был связан с его злым вариантом Магусом: встретившись с ним, Уорлок узнал, что Магус – это он в будущем, и потому решился на путешествие во времени, чтобы предотвратить рождение этой версии себя. Также Адам помогал другому герою, который тоже впервые появится в новых «Стражах Галактики», – Великому эволюционеру. Тот обратился за помощью к Адаму, когда его утопическая Контр-Земля подверглась нападению Человека-зверя.

Сложно сказать, которой из этих сюжетных арок отдали предпочтение создатели триквела «Стражей Галактики», так как уже сейчас понятно, что многое в оригинальной истории Адама Уорлока было изменено – даже его происхождение. Согласно комиксам, Адам был создан организацией ученых с Земли, мечтавших о мире, в котором власть находилась бы в руках людей науки. Уорлок был примером идеального человека и изначально его звали просто Он. Однако Адам восстал против своих создателей и вскоре после этого покинул Землю. В киновселенной же он впервые упоминается в сцене после титров в сиквеле «Стражей Галактики» – задумывался он не как идеальный человек, а как тот, кто способен уничтожить команду Звездного лорда; создали же его не земляне, а верховная жрица планеты Суверен Аиша. Зная Marvel Studios, мы рискнем предположить, что ни один из сюжетов комиксов не будет перенесен на большие экраны в чистом виде, – скорее всего получится какая-нибудь гремучая смесь из всего сразу. Так что сейчас даже нельзя однозначно сказать, на чьей стороне окажется Адам.

Адам Уорлок / Уилл Поултер

Высший эволюционер

Ранее известный как английский ученый Герберт Уиндем, Высший эволюционер занимался вопросами эволюции. Однако его увлечение в скором временем переросло в одержимость, и он решил поиграть в бога, обратив несколько животных в группу антропоморфных существ. Он же в некотором смысле ответственен за перевоплощение Его в Адама Уорлока. Великого эволюционера нельзя назвать ни злодеем, ни героем, так как в разное время он делал немало добра, но в то же время, например, заставлял существ эволюционировать против их же воли. Но и на себе он не забывал ставить эксперименты – однажды он смог развиться до сгустка чистой энергии, однако позже деградировал до физической оболочки, так как решил для себя, что она куда комфортнее, а главное, полезнее.

Сразу двух персонажей новых «Стражей Галактики» можно связать с Великим эволюционером: Адама Уорлока и Ракету. В комиксах последний из них не был связан с этим персонажем, но когда это останавливало Marvel Studios? Это выглядит абсолютно логично: создатели обещают, что триквел нырнет глубже в историю Ракеты, а учитывая эксперименты Эволюционера с животными, он вполне может быть ответствен за появление говорящего енота.