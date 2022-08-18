По данным СМИ, «Призрачный патруль» с Джеффом Бриджесом и Райаном Рейнольдсом получит сиквел

Мистическая экшен-комедия Роберта Швентке «Призрачный патруль» получит сиквел. Новостью о второй части поделился портал Bloody Disgusting, разузнавший на основе данных американской рейтинговой комиссии название и возрастной ценз продолжения, что может свидетельствовать об уже снятом фильме. Лента получила подзаголовок «Восстание проклятых» (Rise of the Damned) и выйдет под возрастным рейтингом PG-13.

Главный нюанс состоит в том, что проект исходит не от основного отделения студии Universal, а от ее подразделения Universal Pictures Home Entertainment, отвечающего за недорогие фильмы, которые выпускают сразу на домашних носителях, минуя театральный прокат. Имена актерского состава и прочих членов творческой команды пока неизвестны, но с таким раскладом на участие Райана Рейнольдса и Джеффа Бриджеса, воплотивших центральные роли в оригинальной картине, можно не рассчитывать.

Блокбастер 2013 года, снятый по одноименному комиксу, концептуально напоминающему «Людей в черном», должен был запустить новую большую франшизу, но вместо этого стал одним из наиболее громких коммерческих провалов, заработав при $130-миллионном бюджете всего $78 млн.

В центре сюжета первой части – погибший в самом расцвете сил полицейский, после смерти отправленный на службу в департамент R.I.P.D., где расследуют преступления по ту сторону могилы, гоняясь за разнообразной нечистью. В напарники ему определили брутального стрелка эпохи вестернов, и весь фильм они воюют с неупокоившимся злом и бывшим коллегой главного героя в исполнении Кевина Бейкона.