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Киноафиша Новости Антология «Любовь. Смерть. Роботы» продлена на четвертый сезон

Антология «Любовь. Смерть. Роботы» продлена на четвертый сезон

15 августа 2022 12:42
Антология «Любовь. Смерть. Роботы» продлена на четвертый сезон

Новый сезон, вероятно, выйдет уже в следующем году.

На своих страницах в соцсетях стрим-сервис Netflix объявил о продлении на новый сезон популярной анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы». На данный момент проект насчитывает три сезона. Дебютный вышел в 2019 году, второй — в 2021-м, третий — в 2022-м. Соответственно, четвертый сезон можно ждать в следующем году, хотя точная дата пока не анонсирована.

«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из несвязанных между собой анимационных историй, продолжительность которых составляет не более 22-х минут. Все они посвящены той или иной фантастической идее: от зомби до инопланетян.

Тим Миллер, являющийся одним из создателей антологии, говорит о своем проекте следующее:

«Я чувствовал, что на Западе не хватает взрослой анимации. В частности, в Америке. И особенно с бюджетом, позволяющим делать крутую компьютерную графику, как в детских фильмах Pixar или DreamWorks. Мы поняли, что пришло время сделать такое же для взрослых».

Помимо Миллера, среди создателей «Любовь. Смерть. Роботы» значатся Дэвид Финчер, Дженнифер Миллер, Джошуа Донен и Дженнифер Ю Нельсон. Антология выиграла уже 12 статуэток «Эмми». Каждый из сезонов выигрывал в категории «Лучшая короткометражная анимационная программа». Индивидуальные статуэтки уже дважды забирал Альберто Миельго (за эпизоды «Свидетель» и «Джибаро»).

Фото: Netflix
Юрий Липский
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