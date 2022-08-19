Семейная поездка оборачивается кошмаром в трейлере хоррора «Не говори никому»

На YouTube-канале Shudder появился дебютный трейлер напряженного хоррор-триллера «Не говори никому». Дебютировав на фестивале независимого кино «Сандэнс», фильм стал настоящим хитом международных киносмотров, а уже в следующем месяце состоится широкий релиз. На территории России ленту планируют выпустить 29 сентября (в США — 9-го числа).

В центре сюжета — датская семья, познакомившаяся во время отпуска с голландской парой. Несколько месяцев спустя последние внезапно приглашают знакомых посетить их загородный дом. Когда же супруги приезжают в гости и ближе узнают новых друзей, они быстро начинают ощущать явные культурные различия. Постепенно ситуация накаляется и очень скоро все доходит до пика — жизнь центральных персонажей превращается в сущий кошмар. Выясняется, что пригласившие их люди вовсе не те, за кого себя выдают, поэтому герои оказываются в безвыходной западне, грозящей им смертью.

За режиссуру отвечает Кристиан Тафдруп («Ужасная женщина», «Пробуждение»). Сценарий вместе с ним разработал его постоянный соавтор Мадс Тафдруп. В актерский состав вошли Сидсель Сим Кох, Федя ван Хейт, Мортен Буриан, Карина Смолдерс, Лива Форсберг, Мариус Дамслев, Ишем Якуби, Джеспер Дюпон, Леа Бааструп Ренне и Адриан Бланшар.