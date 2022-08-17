Сигурни Уивер помогает нуждающимся женщинам в трейлере драмы «Звоните Джейн»

Студия Roadside Attractions представила дебютный трейлер драмы «Звоните Джейн», главные роли в которой исполнили Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер, Кейт Мара и Вунми Моссаку. Мировая премьера ленты состоялась в январе в рамках кинофестиваля «Сандэнс», а широкий релиз намечен на 28 октября.

Действие развернется в Чикаго в 1968 году. Пока город и страна находятся на грани политических потрясений, домохозяйка из пригорода Джой (Бэнкс) ведет обычную жизнь со своим мужем и дочерью, но у нее случается незапланированная беременность. Врачи сообщают женщине, что ее состояние здоровья не позволит ей пережить еще одни роды. Из-за этого Джой вынуждена обратиться в медицинское учреждение для аборта, но состоящая из мужчин комиссия ей отказывает. Находясь в безвыходном положении, героиня просит помощи у подпольной женской организации «Джейн», возглавляемой местной провидицей Вирджинией (Уивер). Там ей помогают избавиться от эмбриона без угрозы для жизни, после чего она решает к ним присоединиться.

Поставила фильм сценаристка драмы «Кэрол» Филлис Наж, в качестве режиссера снявшая лишь независимую картину «Миссис Харрис» (2005). Разработкой драматургии занимались авторы медицинских процедуралов «Ординатор» и «Реанимация» Хейли Шор и Рошан Сетхи. В остальной актерский состав вошли Крис Мессина, Кори Майкл Смит, Грейси Сэмюэл, Эванджелин Янг, Кристина Харрисон и Ребекка Хендерсон.