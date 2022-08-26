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Киноафиша Новости Романтическая сага Тессы и Хардина продолжится: к выходу готовится фильм «После всего»

Романтическая сага Тессы и Хардина продолжится: к выходу готовится фильм «После всего»

26 августа 2022 12:13
Романтическая сага Тессы и Хардина продолжится: к выходу готовится фильм «После всего»

Пятая часть должна стать заключительной.

За последние годы было много романтических историй, которые покорили сердца киноманов. Одной из них стали отношения Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и Тессы (Джозефина Лэнгфорд) из популярной франшизы «После». Основанная книгах Анны Тодд серия фильмов должна была завершиться 7 сентября, когда вышла четвертая и заключительная часть «После. Долго и счастливо». Однако похоже, что грядущий фильм — не последняя глава. Файнс-Тиффин объявил, что пятый фильм франшизы под названием «После всего» действительно случится. Более того, его съемки уже завершены. Актер рассказал в соцсетях:

«Я так рад, что наконец-то могу поделиться со всеми вами важными новостями. Мы только что завершили съемки пятого фильма «После». Я пока не могу рассказать вам о нем слишком много, но могу сказать, что он будет называться «После всего». Не могу дождаться, когда вы все его увидите».

Эта новость не должна вызывать большого удивления, потому что, хотя «После. Долго и счастливо» и позиционировался как финальный фильм, франшиза все еще очень популярна. Первая часть «После» дебютировала в кинотеатрах в 2019 году, собрав $69 млн при бюджете в размере $14 млн. Даже пандемия не отразилась на общем коммерческом успехе франшизы — следующие два заработали $47 и $21 млн по всему миру.

Фото: Voltage Pictures
Юрий Липский
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