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Киноафиша Новости Не только «Дылды»: где еще сыграла актриса Изабель Эйдлен

Не только «Дылды»: где еще сыграла актриса Изабель Эйдлен

17 августа 2022 16:10
Не только «Дылды»: где еще сыграла актриса Изабель Эйдлен

Подборка наиболее примечательных проектов молодой звезды.

В начале этого месяца стартовал третий сезон многосерийной спортивной комедии «Дылды», одну из ролей в которой сыграла Изабель Эйдлен. В честь этого предлагаем ознакомиться с другими примечательными проектами из растущей фильмографии многообещающей актрисы.

Сериал «The Телки» (2022)

Завершившийся в середине апреля восьмисерийный эротический триллер по одноименному роману Сергея Минаева является, пожалуй, наиболее громким и разрекламированным проектом Эйдлен. В шоу рассказывается о перипетиях циничного руководителя PR-агентства в исполнении Милоша Биковича, а Изабель воплотила одну из его девушек, темпераментную Варвару.

Сериал «Вне себя» (2021)

В прошлогоднем сериале онлайн-кинотеатра Premier речь и дет о гениальном финансисте в исполнении Евгения Стычкина. У персонажа весьма необычное психическое расстройство — он постоянно видит вокруг себя фантомы покойников, в числе которых его мертвая супруга и ее любовник. По жанру это детективная комедия. Изабель воплотила взбалмошную красотку Кадрию.

Сериал «Водоворот» (2020)

Мистический детектив с Владимир Вдовиченковым в главной роли. Сюжет шоу закручивается после череды загадочных событий, запустившихся в городском коллекторе. Следователи находят там убитых подростков, которых никто не ищет, после чего полицейские шаг за шагом погружаются в пучину истинного зла, сталкиваясь с таинственной угрозой, оккультизмом и мистикой.

Фото: СТС
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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