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Киноафиша Новости Антонио Бандерас, Джонатан Риз Майерс и Мелисса Лео снялись в боевике «Команда уборщиков»

Антонио Бандерас, Джонатан Риз Майерс и Мелисса Лео снялись в боевике «Команда уборщиков»

9 августа 2022 14:53
Антонио Бандерас, Джонатан Риз Майерс и Мелисса Лео снялись в боевике «Команда уборщиков»

Фильм снял режиссер «Мести Банши» и «Антител».

Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Риз Майерс («Матч поинт») и Мелисса Лео («Боец») возглавили актерский состав нового криминального экшена «Команда уборщиков» (Clean Up Crew). По данным портала Deadline, съемки проекта от студии Yale Entertainment проходили на территории Ирландии и уже подошли к концу. Права на ленту выставят на продажу зарубежным прокатчикам в рамках кинорынка на грядущем международном кинофестивале в Торонто.

В центре сюжета окажется пара уборщиков, работающих в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, главные герои в исполнении Майерса и Лео неожиданно обнаруживают портфель, забитый деньгами. Необычная находка, разумеется, не проходит незамеченной, в результате чего персонажи оказываются в заварушке с участием сурового гангстера (Бандерас), группы хладнокровных головорезов и коррумпированных правительственных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием.

Постановкой картины занимался режиссер Джон Кейес, ранее сотрудничавший с Бандерасом в рамках недавнего боевика «Месть Банши», а с Майерсом – в рамках прошлогоднего фантастического триллера «Антитела». Сценарий написал Мэттью Роджерс.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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