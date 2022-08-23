Сериал «Дылды»: отзывы критиков и рядовых зрителей

В начале августа стартовал третий сезон многосерийной спортивной комедии «Дылды» во главе с Павлом Деревянко. Приводим подборку отзывов на сериал от российских кинокритиков и рядовых зрителей.

Мнения критиков:

Максим Ершов, more tv:

«В «Дылдах» рядом с Деревянко прекрасно раскрываются молодые и талантливые актрисы. У девушек, как водится, есть и другие заботы, помимо волейбола: кавалеры, родители, учеба. Все эти интересы постоянно вступают в конфликт и рождают забавные эпизоды. Например, очень трудно не нарушать режим в пятницу вечером перед ответственной игрой».

Иван Афанасьев, 7 дней:

«Оставаясь в лоне ситуационной комедии, «Дылды» делают важную вещь: средствами чисто жанрового кино доносят важные и нужные вещи, не сбиваясь в навязчивое морализаторство».

Комментарии из сети:

«Типичный сериал телеканала СТС, не более. В принципе, можно посмотреть только из-за присутствия Деревянко... Правда, название не совсем себя оправдывает, ни одной «дылды» замечено не было...».

«Такая хорошая задумка сюжетная по вбросу, а такая, простите, тухлятина. Причем к Деревянко и Урсуляк претензий нет, все тянут, но все сляпано так топорно и пошло. Даже феминистической оголтелой темы нормальной нет».

«Прекрасный сериал с юмором, с хорошим актерским составом и увлекательным сюжетом».

Заключительный эпизод сезона выйдет 8 сентября.