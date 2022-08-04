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Киноафиша Новости Эллен Помпео сыграет в мини-сериале о супругах, которые удочерили странную девочку

Эллен Помпео сыграет в мини-сериале о супругах, которые удочерили странную девочку

4 августа 2022 17:05
Эллен Помпео сыграет в мини-сериале о супругах, которые удочерили странную девочку

Шоу будет основано на реальной истории, напоминающей сюжет хоррора «Дитя тьмы».

Звезда «Анатомии страсти» Эллен Помпео определилась с дальнейшими творческими планами. Согласно сведениям портала Deadline, актриса сыграет одну из главных ролей в пока безымянном мини-сериале видеосервиса Hulu, вдохновленном реальной историей уроженки Украины Натальи Грейс.

Суть инцидента, попавшего три года назад в заголовки американских СМИ, напоминает сюжет триллера «Дитя тьмы» и заключается в следующем: супруги Кристин и Майкл Барнетт удочерили маленькую девочку, но вскоре начали подозревать, что их новоиспеченная дочка Наталья — это взрослая социопатка, выдающая себя за ребенка. Опасаясь за свое благополучие, пара бросила ее на произвол судьбы и оперативно переехала в Канаду.

Когда ситуация получила широкую огласку, началось громкое разбирательство, в ходе которого выяснилось, что Наталья всего лишь страдает легкой формой дварфизма (аномально низкий рост), а большинство выдвинутых обвинений с ее приемных родителей в итоге сняли. Помпео сыграет приемную мать девочки.

Создательницей и сценаристкой предстоящего мини-сериала выступает Кэти Роббинс («Любовники»). Из-за съемок в новом проекте Помпео сократит свое экранное время в следующем сезоне «Анатомии страсти» – актриса появится лишь в восьми эпизодах.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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