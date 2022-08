7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно

Почти у всех современных зрителей есть вечерняя традиция, связанная с просмотром сериалов. Они позволяют отвлечься от бытовых забот, повседневной рутины и снять напряжение после тяжелого дня. Многие воспринимают полюбившихся персонажей как своих друзей, вместе с которыми они проживают еще одну жизнь, полную приключений. При этом почти у каждого любителя многосерийных проектов есть 1-2 (а у некоторых и побольше) сериала, которые он готов пересматривать бесконечно.

«Ну, что сегодня будет смотреть?» – знакомый вопрос, не правда ли? С такой проблемой нередко сталкиваются любители сериалов, успевшие ознакомиться со всеми новинками и рекомендациями. И частенько ответ звучит так: «Давай «Друзей»?» После этого диалога неизменно доносится знакомое зрителям по всему миру «So no one told you life was gonna be this way», сопровождаемое четырьмя хлопками.

Культовый ситком 90-х моментально погружает в уютную и домашнюю атмосферу. Феномен этого сериала состоит в том, что он отлично впишется в любое настроение, сохранит атмосферу веселья или заставит улыбнуться того, кто грустит. Для молодежи 90-х, не имевшей безграничных возможностей интернет-поколения, «Друзья» стали учебником жизни. Герои показали подросткам тех лет, что такое дружба, первая любовь, как правильно вести себя на свиданиях, разыгрывать друзей и преодолевать жизненные трудности.

Друзья

Сложилось устойчивое мнение, что девушки всех возрастов во время острых драматических переживаний или просто эмоциональных всплесков непременно садятся за просмотр этого сериала. Желательно – с ведром мороженого. Этот миф подкреплен многочисленными свидетельствами и кажется весьма убедительным. Совершенно неважно, что диалоги Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды они знают практически наизусть.

Четыре главные героини сериала олицетворяют собой разные типажи женщин. Представительницы прекрасного пола всех времен найдут в них себя, своих приятельниц, коллег или соперниц. Большинство ситуаций, в которых оказываются подруги из Нью-Йорка 90-х, отлично знакомы и женщинам 21-го века. Ведь они тоже отчаянно ищут любовь, сталкиваются с предательством, переживают возрастные изменения и пытаются не потерять себя в этом сложном и стремительно меняющемся мире.

Секс в большом городе

2021 год изменил концепцию рабочего процесса во многих профессиональных сферах. Эпоха офисного планктона, где люди трудятся рядом друг с другом, заводят служебные романы и сплетничают в курилке, постепенно превращается в пережиток прошлого. Популярность «Офиса» свидетельствует о том, что по ней будут скучать. Ведь коллеги, как очень точно подметил один из персонажей по имени Майкл, становятся семьей.

Жизнь офисных сотрудников полна приключений и веселья. Чудаковатые работники, пафосный и инфантильный начальник, в голове которого постоянно возникают безумные идеи, – все это есть в «Офисе», культовом ситкоме, в съемках которого принял участие знаменитый комик и просто отличный актер Стив Карелл.

Офис

Легендарный мистический триллер от Дэвида Линча в 90-е произвел революцию в киноиндустрии и перевернул представление аудитории о сериалах. У зрителей тех лет многосерийные ленты ассоциировались исключительно с «мыльными операми» а-ля «Санта-Барбара», которые годами идут по центральным телеканалам.

«Твин Пикс» и сквозь года цепляет современного зрителя своей неповторимой сюрреалистической атмосферой, высоким профессионализмом актерской игры, завораживающими декорациями городка, спрятавшегося посреди лесов и горных массивов, а также символизмом и открытым финалом. С каждым повторным просмотром зрители смогут открыть для себя что-то новое, обнаружить ранее незамеченные детали и сформулировать новые смыслы. Ведь прелесть любого иносказания – в неограниченном количестве интерпретаций.

Твин Пикс

Имя Шелдона Купера превратилось в нарицательное. Этот сериал на протяжении десяти сезонов с успехом развенчивает миф о том, что все физики – зануды, лишенные чувства юмора. Легкий и талантливо снятый американский ситком «украл» немало вечеров у зрителей во всем мире.

После просмотра «Теории большого взрыва» многие даже начали читать научные статьи и гуглить термины, которыми изъясняются персонажи сериала. Что только не сделаешь, чтобы понять профессиональный юмор полюбившихся героев, даже учебник физики откроешь. Комичные ситуации, в которые постоянно попадают обаятельные и немного неуклюжие герои, вместе с небольшой долей просвещения – что может быть лучше?

Теория большого взрыва

История о том, что бывает, когда наркобизнес оказывается в руках педантичного интеллектуала, привлекла аудиторию во всем мире. Вместе с учителем химии и его студентом зрители участвовали в создании лаборатории по производству запрещенных веществ высочайшего качества.

Все, что по телевизору часто показывают в общих чертах, создатели сериала раскрывают в мельчайших деталях. Это и производственные процессы в нарколаборатории, и ликвидация людей и вещественных доказательств, и состояние ломки после наркотического трипа. Даже опытные в этой области зрители готовы разбирать каждый эпизод на цитаты и пруфы.

Во все тяжкие

Профессиональные драмы нравятся многим зрителям. Этот сериал, в отличие от предыдущего, посвящен спасению человеческих жизней, а не пособничеству самоуничтожению. Начинающие врачи под бдительным руководством циничного, но весьма обаятельного доктора Кокса постигают настоящую школу жизни в стенах больницы. Помощь им оказывают медсестры под предводительством красивой латиноамериканки.

«Клинику» зрители любят за жизнеутверждающее настроение. Практически в каждом эпизоде встречается пример того, как с помощью чувства юмора можно справляться с любыми жизненными трудностями. Сарказм и самоирония помогают героям решать непростые этические вопросы и находить выход из щекотливых, спорных и даже опасных ситуаций.