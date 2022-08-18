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Киноафиша Новости Кто является Большой мышью в корейском сериале «Болтун»?

Кто является Большой мышью в корейском сериале «Болтун»?

18 августа 2022 13:44
Кто является Большой мышью в корейском сериале «Болтун»?

Новый корейский сериал захватывает не только сюжетом, но и интригующей загадкой, которую фанаты пытаются разгадать.

Дорама «Болтун» стартовала в эфире 29 июля. Сериал рассказывает о бездарном адвокате, который берется за дело об убийстве. В результате этого он попадает в тюрьму. Теперь ему предстоит не только раскрыть преступление, но и выжить.

События сериала влияют не только на Болтуна (так его, очевидно, прозвали за особую говорливость), но и на его близких. Кроме того, главного героя сводит с ума загадочный персонаж, известный по кличке Большая мышь. Теперь зрители со всего мира пытаются разгадать, кто же скрывается за этим прозвищем.

Чан Хо — самый очевидный подозреваемый, благодаря блестящей игре Ли Джон-сока и целому ряду сценаристов, проделавших великолепную работу по проработке различных оттенков его характера. Он также наиболее подходящий претендент на звание главного преступника, независимо от того, сколько он плачет перед Ми-хо.

Второй кандидат — Джерри. Искусный манипулятор и всеобщий друг в тюрьме, прилип к Чан-хо с самого первого дня. У него татуировка в виде мыши и, кажется, он очень много знает обо всем, что происходит в тюрьме.

У До-ха, мэра, есть средства и возможности, чтобы осуществить нечто столь сложное, как махинации Большой мыши. Он также идеальный кандидат для этого, учитывая, что он страстно не любит Джи-хуна. Может быть, ему надоело, что им постоянно помыкают коррупционеры, и это его способ отомстить?

Не исключено также, что Большая мышь — это целая организация. Гон Джи-хун уже упоминал о ней, так что, возможно, в этой системе замешаны все: от заключенных до охранников.

Пока авторы сериала и не думают раскрывать свои карты, всё больше усиливая саспенс. Скорее всего личность Большой мыши раскроется только в финальном эпизоде сезона.

Фото: MBC
Юрий Липский
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