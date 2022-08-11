Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых

Отечественные сериалы нулевых годов навсегда остались в сердцах нескольких поколений нашей страны. Многие телезрители до сих пор пользуются остроумными фразочками няни Вики и время от времени пересматривают любимые серии «Папиных дочек». Вот только время идет, оставаясь безжалостным даже к народным кумирам. Актеры, которых мы привыкли видеть розовощекими детишками, давно стали взрослыми людьми и обзавелись собственными семьями. Причем далеко не все из них пошли по актерскому пути…

Екатерина Старшова («Папины дочки» – Пуговка)

Младшую «папину дочку» Полину-Пуговку не раз именовали самым милым ребенком российского телевидения. Трогательная беззубая улыбка, розовые щечки, детская непосредственность – именно такой зрители впервые увидели Катю Старшову. На роль Пуговки ее утвердили в возрасте пяти лет, когда девочка еще даже не пошла в школу, не говоря уж о каком бы то ни было актерском образовании. Однако юная актриса отлично справилась со своей задачей, влюбив в себя всю страну. Представьте себе: сейчас Кате уже 20 лет! О ее личной жизни известно мало: девушка встречается с простыми парнями, не маячащими на глянцевых обложках. В 2018 году она заявила, что прониклась симпатией к другу детства Василию, с которым она познакомилась на катке, но как сложились их отношения дальше, остается загадкой.

Впрочем, сейчас Старшовой и не до романтики. Она профессионально занимается фигурным катанием (заняла 2-е место на международных соревнованиях в Париже) и учится в МГУ им. М. В. Ломоносова… на факультете фундаментальной медицины! Неожиданный поворот судьбы для маленькой звезды, не правда ли? На экране Катя появляется только в телешоу, карьеру в кино она приостановила еще в 2012 году.

Екатерина Старшова

Лиза Арзамасова («Папины дочки» – Галина Сергеевна)

Лиза вполне соответствует своей гениальной героине из «Папиных дочек» – она одновременно и актриса, и спортсменка, и певица, и общественный деятель, и заботливая мать. В роли Галины Сергеевны девочка впервые появилась в 11-летнем возрасте, а сегодня ей уже 27. В 2020 году актриса вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, а через год родила ему сына. Судя по соцсетям и интервью, пара очень счастлива в браке.

Арзамасова с отличием окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина. В 11 лет она уже играла девочку-Иисуса в МХТ им. А. П. Чехова, а в 14 лет – Джульетту в шекспировской трагедии. Сейчас в послужном списке актрисы уже почти полсотни театральных и экранных ролей. Кроме того, с 2017 года Лиза является попечителем благотворительного фонда «Старость в радость».

Лиза Арзамасова

Мария Ильюхина («Воронины» – Маша)

Юная звезда российского телевидения Маша Ильюхина происходит из семьи профессиональных хореографов и с двух лет занимается танцами. Она снимается в кино с детства и еще до роли младшей Ворониной успела появиться в сериале «Есенин». Однако настоящую славу ей принес именно популярный ситком. Еще бы – 24 сезона подряд, практически целая жизнь в декорациях одного сериала.

Сейчас Ильюхиной 18 лет. Она стала настоящей красавицей, умеет показать себя, нанести броский мейкап и подобрать стильный наряд. Девушка профессионально занимается художественной гимнастикой, появляется в телешоу и учится в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова. О личной жизни или более профессиональном продолжении актерской карьеры Маше задумываться пока рано. У красивой и талантливой девушки все впереди!

Мария Ильюхина

Ярослав Гарнаев («Кто в доме хозяин» – Женя Пирогов)

В 2006 году, когда на экраны вышел комедийный сериал «Кто в доме хозяин», самому младшему актеру Ярику было всего 13 лет. Он выглядел как настоящий ангелок: изящное телосложение, русые кудри до плеч и огромные глаза. Благодаря роли Жени – сына главной героини – парня заметили, и перед ним открылась дверь в шоу-бизнес.

Сегодня Ярику 29 лет, он стал обаятельным мужчиной в прекрасной форме и с легкой небритостью. Он профессионально занимается музыкой и продолжает сниматься. Среди его свежих ролей – сериалы «Неслучайные связи» и «Крымская сакура». Кстати, актер до сих пор не нашел даму сердца, так что у поклонниц все еще есть шанс.

Ярослав Гарнаев

Сложно поверить, но пацанке Женьке из «Папиных дочек» уже стукнуло 30 лет. Кроме того, в жизни она совсем даже и не пацанка, а шикарная, сексуальная женщина. В 2013 году она сочеталась законным браком с актером Артуром Смольяниновым, а вскоре родила ему двоих сыновей – Артура и Марка. Увы, в 2021 году пара распалась, и сегодня сердце Дарьи свободно. Правда, СМИ постоянно «сводят» ее со всевозможными знаменитостями, но девушка не дает подтверждения слухам и не позволяет разгораться вокруг себя скандалам.

Мельникова продолжает успешно сниматься в совершенно разноплановых ролях, их у нее набралось уже почти четыре десятка. В 2021 году она шокировала зрителей, сыграв коварную соблазнительницу в фильме «#Соври мне правду». В 2023 году на экраны выйдет биографический сериал «Король и Шут», где она воплотит образ Ольги Горшеневой, а также комедия «Сексоголики» с Дашей в главной роли.

Дарья Мельникова

Одним из самых эксцентричных и запоминающихся персонажей «Папиных дочек» стала депрессивная готка Даша. Настя Сиваева пришла на кастинг в 16 лет и сперва пробовалась на роль гламурной старшей сестры, но судьба распорядилась по-своему. Девушка признается, что ей было непросто вжиться в такой специфический образ, и все же между ней и ее героиней было много общего: например, некоторая замкнутость характера и постоянная работа над собой. Надо сказать, что до ситкома у Насти уже было несколько ролей: в «Улице Сезам», «Ералаше» и мелодраме «Слова и музыка», но именно «Дочки» сделали ее настоящей звездой. В процессе съемок ей приписывали роман с партнером по кадру Филиппом Бледным, но она и не подтвердила, и не опровергла эти слухи.

Судя по всему, такое внимание к своей персоне смутило скромную девушку. В течение нескольких лет после завершения сериала она еще появлялась на престижных премиях, в клипах известных исполнителей и на благотворительных мероприятиях. Но постепенно Сиваева окончательно завязала с публичностью. В 2014 году она снялась в короткометражке «Топор» и в клипе Юлии Беретты. С тех пор наблюдать за ее жизнью поклонники могут только с помощью соцсетей. Судя по фотографиям, 30-летняя Настя вполне счастлива, много путешествует, но до сих пор не нашла спутника жизни.

Анастасия Сиваева

Юная Габи ворвалась в сердца российских зрителей в 2011 году, потеснив в них свою погодку Катю Старшову. На момент премьеры «Закрытой школы» девочке было 8 лет, сейчас ей уже 19. Сниматься в кино маленькая красавица с огромными карими глазами решила сама в возрасте пяти лет. Родители не стали мешать ее карьере, и вскоре Луиза-Габриэла получила свою первую серьезную роль в военной драме «Катя». И все же истинную популярность ей принесла именно работа в триллере «Закрытая школа», где она воплотила сразу три образа – маленькой Нади, ее мамы в детстве и дочери нациста Вульва. Вскоре предложения буквально посыпались на голову девочки: за 2012 год она снялась в восьми проектах. В числе свежих работ Габи – роли в фильме «Завтрак у папы» и сериалах «Фантом» и «Классная Катя».

О своей личной жизни актриса не распространяется, плотно занимаясь образованием и съемками. Она любит путешествовать и проводить время с семьей и домашними животными, у нее живут два йоркширских терьера.

Луиза-Габриэла Бровина

Шестнадцатилетнюю «папину дочку» Мира сыграла уже в возрасте 21 года, так что называть ее ребенком было бы не совсем правильно. И все же зрители навсегда запомнили красавицу именно в образе девочки-подростка в розовой юбочке, влюбленной в Сережу Лазарева. Сегодня Карпович уже 36, и актриса уверяет, что в ее характере нет ничего общего с легкомысленной Машей. Ей не раз приписывали романы с Филиппом Бледным, Егором Кридом и другими звездами, однако она упорно отрицала эти слухи, заявляя, что никогда не стала бы встречаться с человеком искусства. И все же один актер покорил ее сердце. В 2020 году в интернете поднялась целая волна хейта в адрес Мирославы из-за того, что она «увела из семьи» Павла Прилучного. Но сам российский секс-символ уверяет, что девушка появилась в его жизни, когда в его отношениях с Агатой Муцениеце уже и без того был разлад. Он считает, что Мира – очень светлый и позитивный человек, и просит поклонников не оскорблять ее чувства.

Карьера Карпович по-прежнему идет в гору. Хотя в кино она сегодня появляется нечасто, ее всегда можно увидеть на сцене московских театров: МХАТ им. А. П. Чехова, современный театр «Антрепризы», театр «Миллениум» и т.д. Кроме того, не так давно она появилась на страницах журнала MAXIM в откровенном образе, моментально став мечтой всех российских мужчин. Правда, многие считают, что Мира страдает анорексией, но сама актриса успокаивает фанатов: у нее просто хороший обмен веществ и наследственная стройность.

Мирослава Карпович

Ирина Андреева («Моя прекрасная няня» – Ксюша)

Умненькой девочке Ксюше, увлекающейся психологией и изрекающей крылатые фразы, недавно стукнуло 28 лет. И в няне она уже давно не нуждается! Ирина Андреева стала взрослой самодостаточной женщиной и настоящей красавицей. Правда, актерскую карьеру практически забросила. Оказывается, на съемочной площадке «Моей прекрасной няни» она оказалась случайно: была дочерью декоратора и решила попробоваться на роль ради интереса. Образ пришелся ей как раз по характеру: девочка с ранних лет интересовалась различными науками и мечтала учиться за границей. Вскоре ей это удалось. Среднюю школу Андреева окончила в Лондоне, затем поступила в частный Университет Майами, а вскоре стала студенткой престижного британского университета Kings College. Там она получила степень магистра в области международной политики.

Сейчас Ира очень редко приезжает в Россию и не собирается возвращаться на экран. У нее есть молодой человек – спортсмен-британец из команды по регби.

Ирина Андреева

Дарья Бондаренко («Кто в доме хозяин» – Вероника Воронина)

Сводную сестру Жени Нику сыграла четырнадцатилетняя актриса Даша Бондаренко. Несмотря на разницу всего в один год, девочка еще в 2006 году выглядела значительно старше коллеги по площадке. Длинная темная коса, хитрая улыбка – в ней уже тогда угадывалась красота, которая к 30 годам расцвела в полную силу.

Даша окончила ГИТИС и продолжает медленно, но верно подниматься по актерской карьерной лестнице. Сразу после сериала ее пригласили на работу в Театр на Малой Бронной, в котором она играет и сейчас. Также девушка снялась в сериалах «Барвиха», «Однажды будет любовь», «Обратная сторона души» и в триллере «Школьный стрелок». Даша пока не замужем.

Дарья Бондаренко

Павел Сердюк («Моя прекрасная няня» – Денис)

Паша появился на экране в 14 лет, и первая же роль принесла ему невероятную популярность. Забавный подросток с очевидным комедийным талантом и обаятельными ужимками отлично вписался в роль сына знаменитого продюсера Максима Шаталина. Несмотря на отнюдь не романтический образ, он стал одним из самых популярных молодых людей 2000-х годов. Карьера пошла в гору, а очередная крупная роль в сериале «Ранетки» принесла Паше еще и большую любовь. В 2012 он женился на солистке группы «Ранетки» и своей партнерше по съемкам Анне Рудневой, у пары родилась дочь София. Однако молодожены оказались слишком юны для семейной жизни и в 2015 году расстались.

Сейчас Сердюку 32 года, он кардинально сменил имидж, почти полностью облысел и отрастил пышную бороду. Узнать в нем розовощекого Дениса Шаталина уже практически невозможно. Образ жизни Павла также стал менее публичным. В 2019 году он сыграл в апокалипсической короткометражке «Гараж», после чего перестал сниматься в кино. Сегодня он в кооперативе с друзьями содержит частный автосервис.

Павел Сердюк

Екатерина Дубакина («Моя прекрасная няня» – Маша)

Старшая Маша стала единственной из экранных детей Максима Викторовича Шаталина, кто не забросил актерскую карьеру. С раннего детства Катя Дубакина готовилась к шоу-бизнесу. Она училась в Колледже музыкально-театрального искусства и в музыкальной школе по классу фортепиано и гитары, окончила Российскую академию театрального искусства и была принята в труппу Московского театра на Малой Бронной. А в 2021 году Катя создала независимый театр ТДМ. Также она продолжает сниматься в кино: девушка сыграла в сериале «Метод » и в фильме «Кто поймал букет невесты».

Сейчас ей 32 года, на личном фронте у нее все тихо. В 2021 году стало известно, что у Дубакиной уже давно есть любимый муж, но он не имеет отношения к шоу-бизнесу и не собирается светиться в СМИ.