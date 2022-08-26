Кейт Бланшетт познает время, музыку и бытие в трейлере фильма «Тар»

Картина о муках творчества стала первой лентой режиссера «Как малые дети» за последние шестнадцать лет.

Киностудия Focus Features презентовала расширенный трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Поставил ленту Тодд Филд, для которого фильм стал первым режиссерским проектом за последние шестнадцать лет.

В новой картине от создателя «Как малые дети» и «В спальне» обладательница двух премий «Оскар» сыграла Лидию Тар — вымышленного дирижера, которую многие считают лучшей в своем деле. По сюжету, прославленная героиня возглавляет крупнейший берлинский симфонический оркестр. В фильме подробно отразят как она борется с суровыми муками творчества. Пытаясь создать очередной шедевр, Лидия с головой окунается в сюрреализм и абстракцию, что не лучшим образом отражается на ее окружении.

Вместе с Бланшетт в актерский состав вошли Марк Стронг («Круэлла»), Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»), Нина Хосс («Самый опасный человек»), Джулиан Гловер («Игра престолов»), Сидни Леммон («Наследники»), Винсент Риотта («Вызов») и Аллан Кордунер («Дом Gucci»).

Продолжительность «Тар» составляет внушительные 158 минут. Мировая премьера ленты состоится в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, после чего фильм покажут на международном смотре в Нью-Йорке. В мировой прокат фильм выйдет 7 октября.