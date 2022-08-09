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Киноафиша Новости Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был вынужден отклонить роль в «Топ Гане: Мэверик»

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был вынужден отклонить роль в «Топ Гане: Мэверик»

9 августа 2022 16:15
Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был вынужден отклонить роль в «Топ Гане: Мэверик»

Гонщик очень хотел попасть в фильм, но не сложилось.

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон мог сыграть одну из ролей в сокрушающем кассовые рекорды авиационном эпике «Топ Ган: Мэверик». Оказывается, что прославленный гонщик является преданным поклонником оригинального фильма Тони Скотта. Кроме того, Хэмилтон близко знаком с Томом Крузом, поэтому, когда спортсмен узнал о скором запуске сиквела, он быстро связался с актером и начал его уговаривать взять его в проект. Соответствующее признание Хэмилтон сделал в недавнем интервью Vanity Fair:

«Узнав, что готовится второй фильм, я четко осознал, что обязан упросить Тома взять меня. Помню, как сказал ему: «Мне все равно, что это будет за роль. Я даже готов подметать. Буду хоть уборщицей на заднем дворе».

В итоге Круз согласился. Хэмилтону дали роль пилота истребителя, но, к его большому сожалению, съемочный график фильма совпал с финалом сезона Формулы-1, поэтому Льюису пришлось поставить на своей мечте крест. Гонщик охарактеризовал свой звонок Крузу и режиссеру Джозефу Косински, когда ему пришлось сообщать об отказе, самым неприятным разговором в своей жизни – настолько ему было обидно за упущенную возможность.

Как бы то ни было, в ближайшем будущем у Хэмилтона наверняка будет другой шанс поработать под руководством Косински, причем даже в более подходящем ему по тематике проекте. Сейчас постановщик работает над пока безымянной спортивной драмой Apple о Формуле-1, главную роль в которой сыграет Брэд Питт. Хэмилтон задействован на картине в качестве продюсера и консультанта.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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