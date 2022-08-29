Будет раскрыто всё: вышел тизер пятого сезона «Йеллоустоуна»

В рамках недавней церемонии MTV Video Music Awards телесеть Paramount Network презентовала дебютный тизер пятого сезона драматического вестерна «Йеллоустоун». Представленный ролик длится всего 15 секунд, но показанная нарезка кадров, напряженная музыка и общий мрачный тон дают понять, что в новых эпизодах ставки и накал страстей взлетят до небывалых высот.

Сверхпопулярный проект Тейлора Шеридана посвящен клану Джона Даттона в исполнении Кевина Костнера. Персонаж владеет огромным ранчо на границе с Йеллоустонским парком. На протяжении сериала семья землевладельца с переменным успехом отбивается от разнообразных недоброжелателей и различных внешних угроз.

«Мы покажем миру, кто мы и что мы делаем», — говорит в тизере персонаж Костнера.

Динамичный неовестерн от создателя «Ветреной реки» является флагманским сериалом канала. В прошлом году шоу установило абсолютный рекорд смотровой площадки, собрав у экранов свыше 14 миллионов зрителей, что также автоматически делает его одним из самых популярных телепроектов современности.

Следующая глава семейной саги будет расширенной, поэтому ее разделили на две части по семь эпизодов. Первая часть начнет выходить в эфир с 13 ноября.