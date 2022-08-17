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Киноафиша Новости Флоренс Пью призывает не сводить «Не волнуйся, солнышко» к одной лишь сцене секса с Гарри Стайлсом

Флоренс Пью призывает не сводить «Не волнуйся, солнышко» к одной лишь сцене секса с Гарри Стайлсом

17 августа 2022 14:28
Флоренс Пью призывает не сводить «Не волнуйся, солнышко» к одной лишь сцене секса с Гарри Стайлсом

Этот момент вызвал всплеск эмоций не только среди зрителей, но и среди актеров.

Когда в мае вышел первый трейлер психологического триллера «Не волнуйся, солнышко», всё, о чем могли говорить в социальных сетях, — это провокационный момент, в котором персонаж Гарри Стайлса занимается оральным сексом с персонажем Флоренс Пью на обеденном столе. В свежем интервью Harper’s Bazaar актриса отказалась обсуждать эту тему, а также раскритиковала зрителей за то, что они свели весь фильм к одной сцене:

«Все сводится к сексуальным сценам или к тому, чтобы смотреть, как самый известный мужчина в мире ублажает кого-то. Это не то, почему мы это делаем. Я работаю в этой отрасли не по этой причине. Очевидно, из-за самого факта найма самой известной поп-звезды в мире [речь о Стайлсе], это будут обсуждать. Это просто не то, о чем я хочу говорить, потому что фильм больше и лучше этого. И люди, которые его делали, больше и лучше этого».

Действие «Не волнуйся, солнышко» происходит в 1950-е годы. В фильме Пью играет идеальную домохозяйку, живущую со своим мужем (Стайлс) в утопическом экспериментальном сообществе. Когда одна из жен по соседству пропадает, героиня начинает беспокоиться, что шикарная компания, в которой работает ее муж, может скрывать страшные секреты. В фильме также снялись Оливия Уайлд, Джемма Чан, Кики Лэйн, Ник Кролл и Крис Пайн.

Уайлд также выступила в качестве режиссера фильма. Мировая премьера «Не волнуйся, солнышко» состоится на Венецианском кинофестивале. Триллер выйдет в кинотеатрах США 23 сентября.

Фото: Warner Bros.
Юрий Липский
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