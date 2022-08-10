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Киноафиша Новости Аня Тейлор-Джой и Николас Холт попадают на зловещий пир в новом трейлере хоррора «Меню»

Аня Тейлор-Джой и Николас Холт попадают на зловещий пир в новом трейлере хоррора «Меню»

10 августа 2022 17:46
Аня Тейлор-Джой и Николас Холт попадают на зловещий пир в новом трейлере хоррора «Меню»

Герой Рэйфа Файнса подготовил своим гостям некий шокирующий сюрприз.

Студия Searchlight Pictures презентовала новый трейлер многообещающего сатирического хоррора «Меню», главные роли в котором сыграли Аня Тейлор-Джой, Николас Холт и Рэйф Файнс.

Сюжет черной комедии разворачивается на отдаленном курорте. В центре истории – состоятельный сноб Тайлер (Холт) и его молоденькая жена Марго (Тейлор-Джой), попадающие в мир изысканной кухни. Персонажей заманивают посетить уникальный ресторан, где местный шеф-повар Словик (Файнс) предлагает гостям чрезвычайно необыкновенным меню. Дальше повествование резко меняет курс и вместе с творчески приготовленными пиром кухонный маэстро преподносит присутствующим череду шокирующих откровений.

За проект отвечает талантливый творческий состав сериала HBO «Наследники»: режиссер Марк Майлод, исполнительный продюсер Адам МакКей, а также сценаристы Уилл Трэйси и Сет Рейсс. В остальной исполнительский ансамбль вошли Джон Легуизамо, Эйми Карреро, Джанет Мактир, Артуро Кастро, Джудит Лайт, Пол Адельштейн, Хонг Чау, Роб Янг, Кристина Брукато и Рид Бирни.

Картина будет показана в рамках 47-го международного фестиваля в Торонто, который пройдет с 8 по 18 сентября. В прокат фильм выйдет 18 ноября.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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