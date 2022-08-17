Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е

Во времена, когда не было «Нетфликса» и зрители собирались перед экранами телевизоров каждый вечер в строго назначенное время, именно они волновали и будоражили умы поклонников по всему миру. Теперь, когда у всех звезд есть соцсети, сложно представить, что когда-то их образы были столь призрачными и недоступными. В 90-е их идеализировали, ими восхищались. Девчонки всячески старались подражать этим красоткам, а парни представали их в своих мечтах. Как же выглядят кумиры миллионов по прошествии трех десятков лет?

Ее окрестили американской милашкой и королевой мелодрам. Она стала культовой фигурой для поколения 90-х после выхода фильмов «Лучший стрелок», «Город ангелов» и «Неспящие в Сиэтле». Однако с 2009 года Мег Райан почти не появляется на экранах.

Звезда сделала неудачную пластическую операцию, похудела на 15 килограммов и шокировала поклонников признанием о том, что на самом деле никогда не хотела сниматься в кино. Сегодня Мег занимается продюсированием, иногда посещает светские мероприятия в качестве гостьи, а также участвует в фитнес-форумах.

Мег Райан

Звезде «Крестного отца» и музе Вуди Аллена удается держать себя в прекрасной форме несмотря на то, что ей уже далеко за 70. Вот про кого так и хочется сказать: «благородная старость». Несмотря на преклонный возраст, Китон и не думает прибегнуть у услугам пластических хирургов. Она убеждена, что истинного спасения от старения нет.

По словам Китон, ее руки выглядят так, как должны выглядеть руки женщины, которая через многое прошла, и она не собирается ничего с этим делать. Актриса придерживается элементарных правил и предпочитает минимализм как в уходе за собой, так и в макияже. А сохранять физическую форму ей помогает активный образ жизни.

Дайан Китон

Звезда культового сериала «Санта-Барбара» запомнилась зрителям как обладательница шикарных светлых волос. Однако в 2013 году актриса решила изменить образ и коротко постриглась. Поклонники положительно отреагировали на смену имиджа, заметив, что Райт выглядит с такой прической даже более привлекательно.

В 2017 году актриса приняла участие в откровенной фотосъемке для журнала The Edit, а также появилась на Каннском кинофестивале в ярких леопардовых туфлях и деловом костюме. Райт продолжает сниматься в кино и ведет активную социальную жизнь.

Робин Райт

Голливудская актриса Джулия завоевала популярность в конце 90-х после того, как получила главную роль в романтической комедии «10 причин моей ненависти». На момент съемок ей было 18 лет. С тех пор она сыграла множество ролей, попробовала себя в различных жанрах и амплуа.

Осенью 2019 года Джулия появилась на больших экранах в драматической ленте «Стриптизерши». Джулия определенно относится к тем женщинам, которые хорошеют с годами. При этом Стайлз никогда радикально не меняла имидж, оставаясь яркой женственной блондинкой. Она тщательно следит за своей фигурой и с юных лет практикует вегетарианство.

Джулия Стайлс

Несмотря на британское происхождение, в Штатах ее стали называть «воплощением неоперившейся американской молодости». Актриса сумела доказать, что может органично предстать в любом амплуа: от комедийного до драматического.

Но, к сожалению, это не помогло Клэр удержать свой успех и закрепиться в Голливуде: ей с годами доставались малозаметные роли. В 90-е ее часто звали на главные роли. Актриса запомнилась мировому зрителю своим участием в картинах «Тусовщики из супермаркета», «Хулиганы» и «Знакомьтесь, Джо Блек». Но в последнее время она снимается в основном в многосемейных проектах или не самых удачных картинах.

Клэр Форлани

Роковая брюнетка Деми Мур вот уже 40 лет поражает поклонников не только талантом, но и внешними данными. Ее карьера началась в 15-летнем возрасте с ролей второго плана. В 90-е Деми стала первой голливудской актрисой, ее гонорары измерялись десятками миллионов за фильм. Деми Мур по-прежнему в прекрасной форме, и это, безусловно, стоит ей больших трудов.

Актриса тщательно ухаживает за собой – она полностью отказалась от употребления алкоголя, следит за фигурой и очищает кожу при помощи пиявок для детоксикации. На светских мероприятиях Мур предстает, как правило, в элегантных и сдержанных нарядах. А вот с прической Мур активно экспериментирует. В юности у нее были и дерзкая пикси, и челка с удлиненным бобом, и каскад. С годами она отдала предпочтение длинным волосам и женственному образу.

Деми Мур

Пик популярности Энди Макдауэл пришелся на конец 80-х. Она стала лицом рекламной кампании Calvin Klein, после чего привлекла внимание голливудских режиссеров своей яркой необычной внешностью. «Огни святого Эльма», «Вид на жительство», «День сурка» – эти фильмы стали триумфом для начинающей актрисы и принесли ей мировое признание. Однако следующие проекты были уже не так успешны.

В нулевые Энди продолжила модельную карьеру и стала амбассадором и лицом косметической марки L’Oréal. У нее трое взрослых детей. Изредка Макдауэл появляется на светских мероприятиях. Злопыхатели отмечают, что старость никого не щадит и некогда безупречное лицо актрисы теперь покрывают морщины. Впрочем, в отличие от многих своих коллег, Энди не боится возрастных изменений и не прибегает к услугам пластических хирургов.

Энди Макдауэлл

Одна из самых популярных комедий 90-х «Бестолковые» принесла Сильверстоун мировую славу. Она была органична в образе добродушной Шер. Алисия также снялась в нескольких видеоклипах группы Aerosmith, и ее даже окрестили «девочкой из Aerosmith». Однако после фильмов «Бэтмен и Робин», где она снималась с Арнольдом Шварценеггером, «Лишний багаж » и «Взрыв из прошлого» карьера актрисы пошла на спад.

Сильверстоун продолжила сниматься в сериалах и картинах, но ее работы не имели большого успеха. Алисия пронесла сквозь годы свой образ обаятельной блондинки. Она известна также как активистка по защите прав животных, отказалась от употребления мяса и получила звание «самой сексуальной в мире вегетарианки».

Алисия Сильверстоун

Первый успех принес Гриффит фильм Майка Николса «Деловая женщина», вышедший на экраны в 1988 году. Актриса всегда заботилась о своей внешности и прибегала к немыслимым ухищрениям в погоне за красотой.

В 2009 году стало известно, что Гриффит перенесла операцию, связанную с раком кожи. Хирургическое вмешательство нанесло непоправимый урон ее внешности, обезобразив лицо. Справедливости ради следует отметить, что на внешности актрисы отразились и ее дурные привычки, в том числе злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами.