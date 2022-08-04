Подошли к концу съемки финального сезона российского сериала «Естественный отбор»

Накануне подошли к концу проходившие в Москве и Подмосковье на протяжении всего июля съемки третьего сезона ироничного веб-сериала «Естественный отбор», который станет для нашумевшего драмеди о встречах и расставаниях заключительным.

Предыдущий сезон завершился расставанием Вовы (Ефим Петрунин) и Алисы (Мария Корытова), а в предстоящих восьми десятиминутных эпизодах зрителям покажут, смогут ли персонажи прийти к взаимопониманию или каждый в итоге пойдет своей дорогой. Создатели обещают размышления на серьезные темы, интересное зрелище и яркий финальный аккорд, которым будет свадьба. Однако кто станет невестой? Узнать можно будет уже в сентябре, когда выйдут оставшиеся серии.

Ниже приведен комментарий режиссера Кирилла Алехина:

«Обычно последние сезоны сериалов — это такое доживание. Но мы заканчиваем «Естественный отбор» не просто точкой, а тремя восклицательными знаками. Поэтому собрали знакомых героев и провели их через новые приключения. Крыши Москвы и танцы на летней веранде, ток-шоу и свадьба, юмор и светлая грусть».

В остальной актерский состав вошли Алексей Макаров («Happy End»), Артем Григорьев («Солдаты»), Марина Вульф («Самый лучший день»), Илья Смирнов («Вне себя»), Родион Толоконников («В Бореньке чего-то нет»), Павел Афонькин («Инсомния»), Мария Милешкина («Шестнадцать+»), Юлия Марычева и другие.

«Естественный отбор» собрал свыше 18 миллионов просмотров в соцсети ВКонтакте, был номинирован на Национальную премию в области веб-индустрии, демонстрировался на международных платформах и участвовал в различных интернациональных кинофестивалях.