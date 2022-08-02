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Киноафиша Новости Дэвид Литч поделился новостями о фильме «Каскадер» с Райаном Гослингом и сиквеле «Никто»

Дэвид Литч поделился новостями о фильме «Каскадер» с Райаном Гослингом и сиквеле «Никто»

2 августа 2022 16:29
Дэвид Литч поделился новостями о фильме «Каскадер» с Райаном Гослингом и сиквеле «Никто»

Литч известен как постановщик «Дэдпула 2» и «Джона Уика 2».

Режиссер Дэвид Литч, специализирующийся на высокобюджетных боевиках, готовится представить свой очередной фильм, которым станет «Быстрее пули» с Брэдом Питтом, Аароном Тейлором-Джонсоном и другими звездами. В рамках промокампании «Быстрее пули» Литч дал интервью порталу Collider, в котором он рассказал о двух своих будущих фильмах. Один из них – The Fall Guy с Райаном Гослингом в титульной роли. Актер сыграет каскадера, который также является охотником за головами, выслеживая преступников. В связи с этой картиной Литч сказал:

«Это будет переосмысление одноименного сериала c Ли Мэйджорсом, который выходил в 1980-х. Главный герой – каскадер, который оказывается вовлечен в безумные драматические события вне киноиндустрии, что выливается в полный беспорядок. Будет много веселья и экшена, мы пытаемся сделать из этого большой летний фильм. Студия Universal оказывает нам всю необходимую поддержку, тогда как Райан очень заинтересован в этом материале. Съемки начнутся в октябре. Сейчас мы на этапе предпроизводства».

Другой предстоящий проект Литча – сиквел боевика «Никто» во главе с Бобом Оденкерком. Будучи продюсером этого фильма, Литч рассказал:

«Думаю, все очень взволнованы возможностью выпустить вторую часть. Каждый, кто вовлечен в это дело, готов сказать: «Полный вперед!» Сейчас мы занимаемся сценарием. Думаю, работа проходит очень задорно. Я получил удовольствие от работы над «Никто», равно как и актерский состав. Студии понравился результат, так что мы делаем продолжение».

Датой релиза «Каскадер» и «Никто 2» пока не обзавелись.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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