Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях

Токсичные отношения на экране и в жизни уже стали привычной частью нашего существования. Кажется, ни один человек на свете не способен от них убежать. Возможно, именно по этой причине Голливуд так любит создавать привлекательные романтические истории, которые, увы, держатся далеко не на принципах уважения и доверия друг к другу. Собрали пять современных мелодрам, эксплуатирующих абьюзивные отношения в паре.

Наличие одних и тех же целей в паре может привести к довольно крепкой романтической связи. Однако будет ли она гармоничной? На вопрос отвечает Оливер Стоун в своем культовом триллере «Прирожденные убийцы» с Вуди Харрельсоном и Джульетт Льюис. Главные герои картины — Микки и Мэлори Нокс — действительно преследуют одну и ту же цель: абсолютно бесконтрольную тягу к насилию. Как ни странно, желание убивать других людей оказывается не менее разрушительным, чем стремление эмоционально изувечивать друг друга — любовь уходит, а преступления остаются с нами на всю жизнь.

Прирожденные убийцы

Эротический триллер, снятый режиссером Луи Малле, демонстрирует моральную деградацию уважаемого британского политика Стивена Флеминга, причиной которой являются тайные романтические отношения с невестой его сына Анной Бартон. Главные герои понимают, что эти отношения разрушительны — не только для карьеры Флеминга, но и для их семей. И все же они входят в водоворот своих страстей, подталкивая зрителей к непростому вопросу: можно ли симпатизировать персонажам, которые, хоть и искренне любят друг друга, нагло обманывают самых близких людей? Как ни странно, сам Малле демонстративно уходит от морализаторства, акцентируя тем не менее внимание на том, что Стивен и Анна определенно испытывают вину за свои чувства.

Ущерб

Мрачный триллер Дэвида Финчера, снятый по одноименному роману Гиллиан Флинн, отлично демонстрирует уже давно известный факт: далеко не все гармоничные, на первый взгляд, отношения действительно являются такими. За фасадом успешного брака может скрываться внутренняя боль, обида и даже откровенное эмоциональное насилие. В случае с Эми Данн мы сталкиваемся с примером практически психопатической личности, не способной на сопереживания или, чего уж там, любовь. Ее брак должен был стать идеальным пунктом в блокноте успешной женщины, но никак не гнездом счастья и благополучия. Увы, признать в собственном партнере психопата может далеко не каждый.

Исчезнувшая

Что происходит, когда любовь становится слишком страстной и всепоглощающей?

Знаковый фильм режиссера Романа Полански довольно красочно отвечает на вопрос: «Что происходит, когда любовь становится слишком страстной и всепоглощающей?» Главные герои «Горькой луны» — две супружеские пары: Найджел и Фиона, которые уже заметно остыли друг к другу, а также Оскар и Мими, чья любовная агония, кажется, вовсе не знает границ. По мере развития событий становится понятно, какой ценой им досталась такая сумасшедшая энергетика. На протяжении многих лет Оскар и Мими страдали от разрушительных приступов ревности, бесстрашных сексуальных экспериментов и ужасно драматичных примирений. Эмоциональные качели в отношениях вряд ли сберегут вашу нервную систему, однако для некоторых это действительно выход из кризиса.

Горькая луна

Одно лишь название фильма уже отсылает к недавней эротической трилогии «Пятьдесят оттенков серого» — однако, в отличие от творения Сэм Тейлор-Джонсон, картина Педро Альмодовара даже не пытается романтизировать откровенно токсичную любовь. Знаменитый испанский режиссер демонстрирует довольно трезвый взгляд на все плюсы и минусы стокгольмского синдрома в отношениях, который богат на самые разнообразные акты садомазохизма. Главный герой фильма — бывший пациент психушки Рики — решает построить здоровые (естественно, в своем понимании) отношения и похищает для этого актрису по имени Марина. Естественно, девушка оказывается не слишком рада новой роли жертвы, однако выхода у нее нет. Да и со временем даже такой образ становится приятным.