Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры, вперед!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях

Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях

24 августа 2022 17:00
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях

«Исчезнувшая», «Прирожденные убийцы», «Ущерб» и другие картины, посвященные нездоровой романтической любви.

Токсичные отношения на экране и в жизни уже стали привычной частью нашего существования. Кажется, ни один человек на свете не способен от них убежать. Возможно, именно по этой причине Голливуд так любит создавать привлекательные романтические истории, которые, увы, держатся далеко не на принципах уважения и доверия друг к другу. Собрали пять современных мелодрам, эксплуатирующих абьюзивные отношения в паре.

Прирожденные убийцы

Наличие одних и тех же целей в паре может привести к довольно крепкой романтической связи. Однако будет ли она гармоничной? На вопрос отвечает Оливер Стоун в своем культовом триллере «Прирожденные убийцы» с Вуди Харрельсоном и Джульетт Льюис. Главные герои картины — Микки и Мэлори Нокс — действительно преследуют одну и ту же цель: абсолютно бесконтрольную тягу к насилию. Как ни странно, желание убивать других людей оказывается не менее разрушительным, чем стремление эмоционально изувечивать друг друга — любовь уходит, а преступления остаются с нами на всю жизнь.

Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях
Прирожденные убийцы

Ущерб

Эротический триллер, снятый режиссером Луи Малле, демонстрирует моральную деградацию уважаемого британского политика Стивена Флеминга, причиной которой являются тайные романтические отношения с невестой его сына Анной Бартон. Главные герои понимают, что эти отношения разрушительны — не только для карьеры Флеминга, но и для их семей. И все же они входят в водоворот своих страстей, подталкивая зрителей к непростому вопросу: можно ли симпатизировать персонажам, которые, хоть и искренне любят друг друга, нагло обманывают самых близких людей? Как ни странно, сам Малле демонстративно уходит от морализаторства, акцентируя тем не менее внимание на том, что Стивен и Анна определенно испытывают вину за свои чувства.

Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях
Ущерб

Исчезнувшая

Мрачный триллер Дэвида Финчера, снятый по одноименному роману Гиллиан Флинн, отлично демонстрирует уже давно известный факт: далеко не все гармоничные, на первый взгляд, отношения действительно являются такими. За фасадом успешного брака может скрываться внутренняя боль, обида и даже откровенное эмоциональное насилие. В случае с Эми Данн мы сталкиваемся с примером практически психопатической личности, не способной на сопереживания или, чего уж там, любовь. Ее брак должен был стать идеальным пунктом в блокноте успешной женщины, но никак не гнездом счастья и благополучия. Увы, признать в собственном партнере психопата может далеко не каждый.

Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях
Исчезнувшая

Горькая луна

Что происходит, когда любовь становится слишком страстной и всепоглощающей?

Знаковый фильм режиссера Романа Полански довольно красочно отвечает на вопрос: «Что происходит, когда любовь становится слишком страстной и всепоглощающей?» Главные герои «Горькой луны» — две супружеские пары: Найджел и Фиона, которые уже заметно остыли друг к другу, а также Оскар и Мими, чья любовная агония, кажется, вовсе не знает границ. По мере развития событий становится понятно, какой ценой им досталась такая сумасшедшая энергетика. На протяжении многих лет Оскар и Мими страдали от разрушительных приступов ревности, бесстрашных сексуальных экспериментов и ужасно драматичных примирений. Эмоциональные качели в отношениях вряд ли сберегут вашу нервную систему, однако для некоторых это действительно выход из кризиса.

Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях
Горькая луна

Свяжи меня!

Одно лишь название фильма уже отсылает к недавней эротической трилогии «Пятьдесят оттенков серого» — однако, в отличие от творения Сэм Тейлор-Джонсон, картина Педро Альмодовара даже не пытается романтизировать откровенно токсичную любовь. Знаменитый испанский режиссер демонстрирует довольно трезвый взгляд на все плюсы и минусы стокгольмского синдрома в отношениях, который богат на самые разнообразные акты садомазохизма. Главный герой фильма — бывший пациент психушки Рики — решает построить здоровые (естественно, в своем понимании) отношения и похищает для этого актрису по имени Марина. Естественно, девушка оказывается не слишком рада новой роли жертвы, однако выхода у нее нет. Да и со временем даже такой образ становится приятным.

Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях
Свяжи меня!

Olya Smolina
Olya Smolina
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 августа 2022
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Читать далее 22 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Читать далее 23 августа 2022
Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Читать далее 21 августа 2022
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» «Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Читать далее 23 августа 2022
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией Читать далее 23 августа 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Related video