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Киноафиша Новости Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют новые совместные проекты, включая мюзикл

Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют новые совместные проекты, включая мюзикл

9 августа 2022 12:31
Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют новые совместные проекты, включая мюзикл

Актер может вернуться к роли Леса Гроссмана.

Неоднократно зарекомендовавший себя творческий союз Тома Круза и Кристофера МакКуорри в ближайшие годы будет только укрепляться. Портал Deadline сообщает, что в планах у дуэта имеются три совершенно разных проекта.

Во-первых, тандем разрабатывает некий оригинальный мюзикл с песнями и танцами, который станет в каком-то смысле легким отступлением от серьезных жанров, в которых они привыкли работать. Также кинематографисты планируют снять очередной остросюжетный боевик с потенциалом крупной франшизы. Вместе с тем обоим хотелось бы вернуть на большие экраны вспыльчивого продюсера Леса Гроссмана, ярко сыгранного Крузом в «Солдатах неудачи» (2008). Кроме того, не забыт и анонсированный пару лет назад космический проект Круза, который по-прежнему собирается возглавить создатель «Грани будущего» и «Сделано в Америке» Даг Лайман.

Вот как Том отзывается о своем соратнике. Цитата из недавнего интервью Collider:

«МакКуорри отлично понимает не только эту франшизу [«Миссия: невыполнима»], но и сами основы повествования — от структуры до создания напряжения. Он умеет в правильных пропорциях и нужных местах сочетать саспенс, комедию и драму… Работа с ним — исключительный опыт».

МакКуорри и Круз периодически сотрудничают со времен «Операции «Валькирия» Брайана Сингера. После этой военной драмы Круз снялся у МакКуорри в «Джеке Ричере» и двух последних частях «Миссии: невыполнима» («Племя изгоев» и «Последствия»), а сейчас в производстве находятся еще две. Помимо этого, МакКуорри неоднократно помогал Крузу со сценариями его блокбастеров — в их числе и недавний суперхит «Топ Ган: Мэверик».

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» и «Часть 2» попадут в кинотеатры 14 июля 2023-го и, соответственно, 28 июня 2024-го.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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