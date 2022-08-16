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Киноафиша Новости Сериал «ИП Пирогова»: кто сыграл главные роли в «сладкой» российской комедии

Сериал «ИП Пирогова»: кто сыграл главные роли в «сладкой» российской комедии

16 августа 2022 17:04
Сериал «ИП Пирогова»: кто сыграл главные роли в «сладкой» российской комедии

Мы изучили каст нового сериала о стремлении к сладкой жизни.

Новый проект стриминговой платформы START и компании Yellow, Black and White «ИП Пирогова» рассказывает о домохозяйке Вере, которая переживает разрыв с мужем после его измены. В поисках нового смысла в жизни и финансового дохода главная героиня решает использовать свои кондитерские таланты и открыть магазин.

Елена Подкаминская

Исполнительницу главной роли вы можете знать по проекту «Кухня», а также по серии фильмов «О чем говорят мужчины». Актриса также участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Ксения Теплова

Девушка играет сестру главной героини. Именно она помогает Вере запустить свой бизнес. Теплова снималась в множестве российских сериалов. Самые известные из них — «Гранд» и «Отчим».

Дмитрий Лысенков

Актер играет юриста и по совместительству бухгалтера стартапа главной героини. Лысенков часто оказывается выбором режиссеров не только на телевидении, но и в кино. Так, на малом экране его можно увидеть в сериалах «Мажор», «Домашний арест», «Шторм» и «Вампиры средней полосы». В кино же Лысенков уже поучаствовал в таких крупных картинах, как «Сталинград», «Дуэлянт» и «Союз Спасения».

Александр Панкратов-Черный

Отца Веры, первого курьера ее нового бизнеса, играет легенда кино СССР и России. В первую очередь актер известен по своим ролям в фильмах «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер» и других. Несмотря на значительный возраст и выдающуюся фильмографию, Панкратов-Черный с удовольствием снимается в новых проектах.

Алексей Агранович

Актер играет Дениса, владельца сети «Бальзак Гурмэ». В первую очередь Агранович известен как режиссер и продюсер крупных мероприятий — например, церемонии открытия и закрытия ММКФ. Также до недавнего времени он был художественным руководителем «Гоголь-центра». Хотя Агранович уже играл в кино и театре, наибольшее внимание он обратил на себя, сыграв в фильме «Юморист». После этого его можно было увидеть в сериалах Happy End, «Мертвые души» и «The Телки».

В данный момент выходит четвертый сезон «ИП Пироговой». Последняя серия должна появиться на START 30 августа.

Фото: START
Юрий Липский
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