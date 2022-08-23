До премьеры чуть больше недели: вышел новый трейлер «Властелина колец: Кольца власти»

Видеосервис Amazon Prime Video продолжает подогревать интерес к своей главной новинке этого года. В сети появился совершенно новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», в котором обрисовывают колоссальные масштабы, величие и разнообразные красоты вымышленного сказочного континента с его многочисленными обитателями, включая молодого Саурона (Энсон Бун).

До премьеры многосерийного приквела легендарной саги Дж.Р.Р. Толкина осталось чуть больше недели — релиз «Колец власти» состоится уже 1 сентября (в России и ряде других стран из-за разницы часовых поясов — 2-го числа), когда выйдут сразу два эпизода.

Действие дорогостоящего шоу от творческого дуэта в лице Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна развернется за тысячи лет до знаменитых событий, освещенных в трилогии Питера Джексона. Зрителей ждет захватывающая сага о Второй эпохе Средиземья, когда ужасающее зло начало свое возрождение, а люди, эльфы, гномы и хоббиты попытались этому помешать.

В огромный интернациональный каст сериала вошли Морвет Кларк, Бенджамин Уокер, Исмаэль Крус Кордова, Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Питер Муллан, Ленни Генри, Синтия Аддай-Робинсон, Джозеф Моул, Эма Хорват, Овайн Артур, Софиа Номвете, Макс Болдри и многие другие.