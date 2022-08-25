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Киноафиша Новости Джун сходится лицом к лицу с Сереной в трейлере пятого сезона «Рассказа служанки»

Джун сходится лицом к лицу с Сереной в трейлере пятого сезона «Рассказа служанки»

25 августа 2022 15:09
Джун сходится лицом к лицу с Сереной в трейлере пятого сезона «Рассказа служанки»

Новые серии начнут выходить в середине сентября.

Стриминговый сервис Hulu представил полноценный трейлер пятого сезона многосерийной драмы «Рассказ служанки», действие которого разворачивается в безрадостном мире будущего. Телепроект вернется на малые экраны уже 14 сентября, когда в эфир выйдут сразу две серии.

В продолжении антиутопии по мотивам одноименного литературного первоисточника Маргарет Этвуд осветят очередной этап падения управляемого духовенством тоталитарного государства Гилеад.

В пятом сезоне акцент будет сделан на последствиях убийства командора Фреда Уотерфорда (Джозеф Файнс), из-за чего противостояние овдовевшей и беременной Серены Джой (Ивонн Страховски) и бывшей бесправной служанки Джун Осборн (Элизабет Мосс) дойдет до точки кипения. Ставки вновь возрастут, когда скорбящая и безутешная Серена попытается усилить сферу своего влияния, в свете чего главной героине придется переосмыслить свою цель и заручиться поддержкой давних знакомых.

В сериале от исполнительного продюсера и шоураннера Брюса Миллера («Сотня») также снимаются О. Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Женевьева Энджелсон, Энн Дауд, Самира Уайли, Брэдли Уитфорд, Джордана Блейк, Сэм Джагер, Мадлен Брюэр, Кристин Ко и Аманда Бругел.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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