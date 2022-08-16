Завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса Акунина

В Санкт-Петербурге официально подошли к концу съемки многосерийной адаптации бестселлера Бориса Акунина «Азазель», в которой расскажут об альтернативной современной монархической России.

Действие сериала от шоураннера Александры Ремизовой («Триггер») и режиссера Нурбека Эгена («Шерлок в России») развернется в 2023 году. Согласно сюжету, большевики так и не пришли к власти, а единственная революция, которая произошла — технологическая. Страной правит царь Николай III (Максим Матвеев), разделяя управление с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). Параллельно двадцатилетний Эраст Фандорин начинает свой тернистый путь в сыскном отделении полиции, но в один из обыкновенных серых дней он узнает, что молодой миллионер совершает самоубийство в центре Петрограда, причем происходит это на глазах у десятков очевидцев. Чутье подсказывает детективу, что дело гораздо сложнее, чем кажется. Таким образом, протагонист берется за свое первое расследование.

Ниже шоураннер рассказывает о том, как пришла идея переосмысления литературного первоисточника:

«Про приключения Эраста Фандорина написано шестнадцать книг, были и фильмы, и сериалы. Мне не хотелось делать еще одну экранизацию, где действие происходит в прошлом. Но невозможно просто перенести сюжет в настоящее время: все-таки герой Фандорин — человек XIX века, которого сложно представить в современных декорациях. И мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид фандоринского мира и настоящего времени».

В основной актерский состав также вошли Милена Радулович, Мила Ершова, Артем Быстров, Александр Семчев и Григорий Верник. Исполнителя роли Фандорина обещают огласить позднее.

Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в осенне-зимнем сезоне.