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Киноафиша Новости Завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса Акунина

Завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса Акунина

16 августа 2022 14:27
Завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса Акунина

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В Санкт-Петербурге официально подошли к концу съемки многосерийной адаптации бестселлера Бориса Акунина «Азазель», в которой расскажут об альтернативной современной монархической России.

Действие сериала от шоураннера Александры Ремизовой («Триггер») и режиссера Нурбека Эгена («Шерлок в России») развернется в 2023 году. Согласно сюжету, большевики так и не пришли к власти, а единственная революция, которая произошла — технологическая. Страной правит царь Николай III (Максим Матвеев), разделяя управление с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). Параллельно двадцатилетний Эраст Фандорин начинает свой тернистый путь в сыскном отделении полиции, но в один из обыкновенных серых дней он узнает, что молодой миллионер совершает самоубийство в центре Петрограда, причем происходит это на глазах у десятков очевидцев. Чутье подсказывает детективу, что дело гораздо сложнее, чем кажется. Таким образом, протагонист берется за свое первое расследование.

Завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса АкунинаЗавершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса Акунина
Завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса Акунина

Ниже шоураннер рассказывает о том, как пришла идея переосмысления литературного первоисточника:

«Про приключения Эраста Фандорина написано шестнадцать книг, были и фильмы, и сериалы. Мне не хотелось делать еще одну экранизацию, где действие происходит в прошлом. Но невозможно просто перенести сюжет в настоящее время: все-таки герой Фандорин — человек XIX века, которого сложно представить в современных декорациях. И мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид фандоринского мира и настоящего времени».

В основной актерский состав также вошли Милена Радулович, Мила Ершова, Артем Быстров, Александр Семчев и Григорий Верник. Исполнителя роли Фандорина обещают огласить позднее.

Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в осенне-зимнем сезоне.

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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