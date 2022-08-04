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Киноафиша Новости Джордж Маккэй раскрывает темные секреты уважаемого судьи в трейлере триллера «Я был там»

Джордж Маккэй раскрывает темные секреты уважаемого судьи в трейлере триллера «Я был там»

4 августа 2022 12:07
Джордж Маккэй раскрывает темные секреты уважаемого судьи в трейлере триллера «Я был там»

Картина выйдет на Netflix в конце этого месяца.

Потоковый сервис Netflix презентовал первый официальный трейлер напряженного триллера «Я был там», главные роли в котором сыграли звезда оскароносной военной драмы «1917» Джордж Маккэй, а также Хью Бонневилль («Аббатство Даунтон»), Перселл Аскотт («Стальная звезда») и Келли Макдоналд («На игле»).

В центре сюжета окажется стрит-арт художник Тоби (Маккэй), который вместе со своим приятелем Джеем (Аскотт) занимается мелким вандализмом, на постоянной основе оскверняя дома богатейших людей Англии. Когда Тоби решает разрисовать дом многоуважаемого бывшего судьи Верховного суда Гектора Блейка (Бонневилль), он невольно раскрывает некую шокирующую тайну, из-за чего ставит под большую угрозу не только себя, но и все свое ближайшее окружение.

За режиссуру ленты отвечает обладатель премии BAFTA Бабак Анвари («Раны», «В тени», «Земля монстров»), а над сценарием вместе с ним работал Намзи Кхан («Темные начала», «Люди»). В остальной актерский ансамбль вошли Варада Сету, Антонио Аакил, Питер Брэмхилл, Эмержит Дью, Эдвард Уолстенхолм, Китти Ловетт и Ли Байфорд.

На Netflix фильм выйдет 31 августа.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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