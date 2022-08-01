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Киноафиша Новости Военный пилот Джонатан Мэйджерс бороздит небеса в трейлере экшен-триллера «Двойная петля»

Военный пилот Джонатан Мэйджерс бороздит небеса в трейлере экшен-триллера «Двойная петля»

1 августа 2022 21:56
Военный пилот Джонатан Мэйджерс бороздит небеса в трейлере экшен-триллера «Двойная петля»

Фильм будет изобиловать захватывающими ландшафтами и напряженными воздушными сражениями.

После выхода «Топ Гана: Мэверик», который собрал в мировом прокате феноменальные $1,3 млрд, готовится премьера еще одного драматического боевика об американских воздушно-морских силах. Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма «Двойная петля», главные роли в котором исполняют Джонатан Мэйджерс и Глен Пауэлл. Основанная на реальных событиях картина выйдет в свет 18 ноября.

Действие «Двойной петли» развернется во время Корейской войны (1950-1953). Главный герой – энсин Джесси Браун (Мэйджерс). В свежем ролике показано, как Браун выполняет свой воинский долг, воюя в воздухе за штурвалом самолета-истребителя. Также становится понятно, что главный герой, будучи афроамериканцем, испытывает дополнительные трудности во время службы. В то же время Браун обретает преданного друга в лице лейтенанта Тома Хандера (Пауэлл). Реальные прототипы двух ключевых персонажей «Двойной петли» совершили весте более 20 боевых вылетов, пережив вместе массу смертельно опасных инцидентов.

Вместе с Мэйджерсом и Пауэллом в «Двойной петле» снялись Кристина Джексон, Джо Джонас и Томас Садоски. Фильм основан на книге Адама Макоса «Преданность: Эпичная история героизма, дружбы и жертвенности». Режиссером выступает Джастин Диллард.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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