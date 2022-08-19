Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel

Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.

22 августа, Amediateka

Кому понравится: тем, кто соскучился по «Игре престолов».

Одна из главных премьер лета, плавно переходящего в осень, — приквел «Игры престолов». Действие разворачивается за два века до Дейенерис и Джона Сноу. В центре истории — дом Таргариенов, который начинает раздирать борьба за власть. Вспыхивает гражданская война, будущим поколениям Вестероса известная как «Танец Драконов». Шоураннеры Райан Кондал и ветеран телевидения Мигель Сапочник обещают бережное обращение с книгой Джорджа Мартина, больше политических интриг и больше драконов.

Дом дракона

18 августа, Disney+

Кому понравится: тем, кто любит, когда в Marvel пробуют что-то новое.

Сценаристка шоу Джессика Гао обещает комедийную историю со сломом четвертой стены, вдохновленную «Дрянью». Главная роль — у Татьяны Маслани, возможно, знакомой зрителю по сериалу «Перри Мейсон». По сюжету, двоюродная сестра Халка попадает в аварию и вместе с дозой братской крови получает в придачу способности зеленеть от злости и увеличиваться в размерах. Став супергероиней, она, однако, не спешит бросать должность адвоката. Фанаты также ждут появления в сериале Чарли Кокса в роли Сорвиголовы.

Женщина-Халк: Адвокат

19 августа, Apple TV+

Кому понравится: тем, кто согласен, что семья — это сложно.

Четыре сестры отправляют на тот свет своего сводного брата. Почему — оказывается, он попортил им немало крови, о чем рассказывает линия флешбэка. Что было дальше — с этим героини разбираются в настоящем. Черная комедия от шоураннера Шэрон Хорган, которая была одной из сценаристок звездного сериала «Современная любовь», готовится стать новым хитом платформы Apple. Одну из главных ролей исполнила Ив Хьюсон . Ее прорыв в прошлогоднем шоу «В ее глазах » на Netflix не остался незамеченным.

Плохие сестры

18 августа, Wink

Кому понравится: тем, кто не перестает восхищаться стилем и личностью Джейн Биркин или готов начать.

Нежный портрет легендарной Джейн Биркин от ее дочери, актрисы Шарлотты Генсбур. Пронзительные воспоминания вслух и разговоры полушепотом о самом сокровенном между матерью и дочерью сняты в любительской манере, но в этой небрежности есть свое тихое очарование. Фильм стал режиссерским дебютом Шарлотты и получил премьеру на Каннском кинофестивале.

Джейн глазами Шарлотты

18 августа, START, Okko

Кому понравится: тем, кому интересны молодые актеры и в целом новое поколение.

Еще один фестивальный дебют, на этот раз с Берлинале. Постановщица Юлия Трофимова сняла трогательную комедийную мелодраму о взрослении. 17-летний Саша сталкивается с первым большим выбором жизни — выбором профессии — и влюбляется в необычную девушку Женю. Главного героя играет Марк Эйдельштейн , уверенно напоминающий Тимоти Шаламе . Вторая роль — у Маши Мацель, свежей студентки мастерской Игоря Ясуловича во ВГИКе.

Страна Саша

19 августа, Netflix

Кому понравится: любителям детективных триллеров и тем, кому интересно, когда один актер играет близнецов.

Мишель Монахан пытается выбраться из проектов средней руки и входит на борт сериала от создателя детектива «13 причин почему », который продержался на Netflix четыре сезона. Актриса играет двух близнецов Лени и Джину. Девушки с самого детства разыгрывали окружающих, меняясь местами, а повзрослев, продолжили обмениваться жизнями целиком — с работами, мужьями, домами. Однажды Лени исчезает, и Джина пытается понять, что с ней случилось.

Эхо

19 августа, Netflix

Кому понравится: детям, фанатам старой анимации и игры Cuphead.

Хардкорная канадская видеоигра про приключения непоседы Чашека и его брата Кружека получила очень достойную экранизацию. Художник Дейв Вассон сохранил стилизацию под диснеевские 30-е, так что герои буффонады будто бы сошли с рисунков мастеров золотого века анимации. Кроме того, создателям удалось выдержать и шутливый тон оригинала, так что продолжение сериала, вышедшего в феврале, не заставило себя долго ждать.

Шоу Чашека!

18 августа, Netflix

Кому понравится: тем, кто вырос на игре «Теккен» и любителям экранных сражений в аниме.

Джин Казама обучался боевым искусствам с раннего детства, но не смог остановить убийцу, уничтожившего все, что было ему дорого. Клятва мести приведет его на турнир «Железный кулак», где сражаются опытные воины. У Netflix иногда получаются удачные сериальные адаптации игр (такой, например, можно смело назвать «Аркейн »). Возможно, японскому «Теккену» повезет в этом не меньше.

Теккен: Кровные узы

19 августа, Amazon Freevee

Кому понравится: тем, кому нужна хорошая ситком-комедия прямо сейчас.

Джек наконец выходит из тюрьмы, а во всем мире бушует пандемия коронавируса. Из-за ограничений он селится вместе с бывшим заключенным и его отвязной мамой и придумывает, как бы лучше использовать их криминальные навыки. Комедия от Грега Гарсиа, признанного автора «Меня зовут Эрл» и «Гостевой книги», недожимает до сатиры, но зато знакомит с веселыми авантюристами, которые постепенно превращаются в своеобразную семью.