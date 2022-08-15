Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»?

Семейный фильм «Каспер» уже давно считается культовым. Скоро будет 30 лет, как он вышел на экраны, а его до сих пор пересматривают и показывают новым поколениям. Конечно, все внимание было обращено на юную Кристину Ричи в роли Кэт и на самого Каспера, которого изобразили милым привидением. Но в финале благодаря маме Кэт Каспер на время возвращается в свое тело, которое было у него при жизни.

Девон и Риччи в финале «Каспера»

Именно ожившего Каспера и изобразил Девон Сава. Очень красивый актер появился всего на несколько минут, но эту сцену первой невинной любви запомнили навсегда.

Забавный факт: другая героина Кристины Ричи позже влюбилась в другого персонажа Девона Савы. Юные актеры вновь встретились в фильме «Сейчас и тогда», и на этот раз у Девона было больше экранного времени.

Сейчас Девону уже 43 года. В детстве у канадского актера были главные роли в американских фильмах. С возрастом он стал получать эпизодические роли, а также сыграл в нескольких клипах. Он успешно женат, у него двое детей, и он довольно хорошо выглядит для своих лет. В какой-то степени ему удалось построить актерскую карьеру, хотя его имя и не является популярным в наши дни.

Сейчас его можно увидеть в главной роли в фильме «Заговор в Голливуде», вместе с Брюсом Уиллисом.