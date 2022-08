7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года?

Релиз: 11 ноября 2022 года

Финальным аккордом в четвертой фазе киновселенной станет сиквел «Черной пантеры», который, по словам режиссера Райана Куглера, снимался с постоянными мыслями о Чедвике Боузмане.

«Клянусь, я чувствую его руку на своем плече прямо сейчас», – рассказал Куглер на панели Marvel Studios на Comic Con.

Согласно синопсису и судя по трейлеру, в этот раз судьба Ваканды, только что потерявшей своего короля Т’Чаллу, окажется в руках дам: королевы-матери Рамонды (Анджела Бассетт), принцессы Шури (Летиша Райт) и генерала Дора Миладже Окойе (Данай Гурире). Оставшаяся без лидера страна становится мишенью для множества сил извне, и потому ей как никогда прежде нужны союзники. Кроме уже перечисленных героев, в сиквеле также вновь появятся Накия (Лупита Нионго), любимчик всех и вся М’Баку (Уинстон Дьюк) и Эверетт Росс (Мартин Фримен), но и пополнения в касте значительные.

Кадр из фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда»

Релиз: 17 февраля 2023 года

Открывать очередную фазу MCU на этот раз предстоит Скотту Лэнгу и Хоуп ван Дайн. Франшиза о Человеке-муравье по сей день остается одной из самых по-хорошему приземленных и оптимистичных в киновселенной, где боги рушат таймлайны, а супергерои мучаются этическими и философскими проблемами. Но триквел, похоже, намерен этот паттерн разрушить.

О «Квантомании» на сегодняшний день известно немного. Но на Comic Con создатели поделились грандиозной новостью: триквел о Человеке-муравье станет первым появлением на большом экране суперзлодея Канга Завоевателя (Джонатан Мейджорс), полюбившегося, кажется, абсолютно всем после «Локи».

Также, по словам режиссера Пейтона Рида, «Квантомания» станет первым фильмом франшизы, большая часть которого будет происходить в квантовом измерении.

А еще Скотт напишет книгу под названием Look Out for the Little Guy («Берегись крохи»), в которой расскажет все подробности спасения им вселенной от Таноса. Да, скромность не его конек.

Постер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Релиз: 5 мая 2023 года

Изначально триквел «Стражей галактики» должен был стать первым фильмом в киновселенной после завершения Саги бесконечности. Все сложилось иначе, но зато, если верить слухам, теперь он станет одним из главных в пятой фазе MCU. По словам режиссера Джеймса Ганна, новые «Стражи Галактики» должны стать отправной точкой для других фильмов киновселенной, действие которых развернется в космосе. Как известно, Стражи всегда стояли несколько особняком от всего происходящего в киновселенной – триквелу, похоже, уготована другая судьба.

Новые «Стражи Галактики» должны стать отправной точкой для других фильмов киновселенной, действие которых развернется в космосе.

Детали сюжета все еще неизвестны, однако кое-какая информация о новых «Стражах Галактики» все-таки существует. Одно известно наверняка: в текущем составе эта команда появится в триквеле в последний раз. Об этом рассказал не кто-нибудь, а сам Джеймс Ганн. Франшиза на этом не закончится, но ее будущее не будет связано ни с полюбившимися зрителям героями, ни, вероятно, с самим Ганном. По словам каста, эта глава киновселенной вышла мегаэмоциональной – ходят слухи о возможных смертях.

Кое-что известно и о новичках во франшизе. Во-первых, уже довольно давно было объявлено о присоединении к касту Уилла Поултера, который появится в роли Адама Уорлока – впервые в MCU его упоминают в сцене после титров сиквела «Стражей Галактики» как существо, созданное для уничтожения Стражей. Из этого логически вытекла и другая, уже подтвержденная информация: Элизабет Дебики вернется к своей роли Аиши, которая, собственно, и создала Адама. На Comic Con был объявлен еще один новый персонаж – Высший эволюционер (Чукуди Ивуджи), который в комиксах, помимо всего прочего, мечтал создать утопический мир, в котором не было бы зла.

Фото от Джеймса Ганна по случаю окончания съемок

Релиз: 28 июля 2023 года

Чем дальше дата релиза, тем, разумеется, меньше известно о новинках Marvel Studios. Вот и о сюжете «Марвелов» мы можем только гадать – велика вероятность, что отталкиваться он будет от сцены после титров в финале «Мисс Марвел», где коротко засветилась Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс.

А вот о касте еще одной из новинок Marvel Studios известно чуть больше. Кроме уже упомянутой Бри Ларсон, лидировать в «Марвелах» также предстоит уже известным Камале Хан (Иман Веллани), Монике Рамбо (Тейона Паррис) и одному из самых живучих персонажей киновселенной Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). В пока еще неизвестных ролях также появится Зави Эштон («Бархатная бензопила») и Пак Со-джун («Паразиты»). Режиссерское кресло заняла Ниа ДаКоста («Кэндимен»).

Мисс Марвел и Капитан Марвел

Релиз: 3 ноября 2023 года

Фильм о получеловеке-полувампире Блэйде еще даже не начали снимать – съемки должны стартовать лишь через два месяца. Вся подтвержденная информация о проекте пока что связана только с кастом. Эрика Брукса, больше известного как Блэйда, сыграет Махершала Али, а в пока еще неизвестных ролях к нему присоединятся Делрой Линдо («Пятеро одной крови», «Тем больнее падать») и Аарон Пьер («Подземная железная дорога»). Также ходят слухи, что к проекту примкнет Энтони Старр – звезда «Пацанов», а также бесконечного множества мемов.

Главной загвоздкой для «Блэйда» на данный момент представляется возрастной рейтинг.

Все фанаты франшизы с Уэсли Снайпсом наверняка будут ждать от новинки резни и кровищи оригинальной трилогии, однако у Кевина Файги таких планов, похоже, нет – глава Marvel Studios утверждал, что, кроме «Дэдпула», ни один фильм киновселенной не будет претендовать на высокий возрастной ценз. Сможет ли режиссер Бассам Тарик («Откуда ты родом?») снять кино о персонаже, уже несколько десятков лет ассоциирующемся с кровью и насилием, в веселенькой и кид-френдли стилистике MCU или Файги все-таки пойдет на уступки? Время покажет.

Махершала Али

Релиз: 3 мая 2024 года

Нелегка судьба Энтони Маки, которому предстоит взять в руки щит с плеча Криса Эванса. Если вдуматься, то он единственный «прямой наследник» одного из оригинальных Мстителей – оттого ему, похоже, придется сложнее всех остальных героев киновселенной. Его Сэм Уилсон успел полюбиться многим, но уж очень аудитория привязана к Стиву Роджерсу в исполнении Эванса – не просто так едва ли не в каждом интервью актера спрашивают о возможном возвращении в MCU.

На данный момент подтверждено участие в проекте лишь Энтони Маки, и будет шоком, если к нему не присоединится Себастиан Стэн с его Баки Барнсом – все-таки эта неразлучная парочка стала одним из лучших дуэтов во всей киновселенной. Также неясна судьба Джона Уокера (Уайатт Рассел) – нет сомнений, что он еще вернется, но случится ли это в новом «Первом мстителе» или Агенту США временно придется посидеть в сторонке?

Джон Уокер / Сэм Уилсон

Релиз: 26 июля 2024 года

Впервые в истории MCU завершить фазу киновселенной предстоит не героям, а злодеям.

Громовержцы – это такой Отряд самоубийц по-марвеловски. В комиксах в разное время в эту команду входили барон Земо, Дэдпул, Каратель, Электра и даже Зимний солдат. Так как единственная подтвержденная на сегодняшний день информация о проекте касается его даты релиза, мы можем только предаваться спекуляциям о том, кто же войдет в состав Громовержцев в MCU – тем более парочку намеков нам уже давали.

Вероятнее всего, командовать Громовержцами будет графиня де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус), которая уже неоднократно мелькала в киновселенной. Из уже известных героев в состав новой команды могут войти Джон Уокер, барон Земо (Даниэль Брюль), Елена Белова (Флоренс Пью), Таскмастер (Ольга Куриленко), Призрак (Ханна Джон-Кэймен) и Мерзость (Тим Рот). В комиксах все они бывали членами Громовержцев, так что их появление в первом антигеройском сборе киновселенной вполне возможно.

Графиня в финале сериала «Сокол и Зимний солдат»

Шестая фаза

Из 11 запланированных для шестой фазы проектов на Comic Con были анонсированы только три. Открывать ее предстоит перезапуску «Фантастической четверки», который выйдет 8 ноября 2024 года, а завершать – фильму «Мстители: Секретные войны», релиз которого запланирован на 7 ноября 2025 года. Но где это видано, чтобы фанатов оставляли без Мстителей аж на шесть лет? Видимо, именно этим вопросом задалось руководство студии и решило в качестве извинения выкатить не один, а целых два фильма этой франшизы в один год – 2 мая того же 2025 года выйдут «Мстители: Династия Канга». Кто войдет в обновленный состав команды? Будут ли события фильмов связаны с оригинальной шестеркой? На эти и массу других вопросов в 2022 году ответов, увы, нет. Также нет никакой информации об оставшихся восьми проектах шестой фазы. Поэтому остается только ждать. К счастью, преданным фанатам киновселенной к этому не привыкать.