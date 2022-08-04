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Киноафиша Новости Новый анимационный фильм о Гарфилде обзавелся датой релиза

Новый анимационный фильм о Гарфилде обзавелся датой релиза

4 августа 2022 14:22
Новый анимационный фильм о Гарфилде обзавелся датой релиза

Главные роли озвучат Крис Пратт и Сэмюэл Л. Джексон.

Компания Alcon Entertainment и студия Sony Pictures огласили официальную дату премьеры полнометражной анимационной ленты о рыжем ленивом коте Гарфилде, которого озвучит звезда «Стражей Галактики» и «Мира Юрского периода» Крис Пратт. Давно анонсированный мультипликационный проект про самого большого ценителя лазаньи выпустят в кинотеатры США 16 февраля 2024 года.

О сюжете мультика пока ничего неизвестно, но ранее выяснилось, что зрителей впервые познакомят с отцом Гарфилда, котом по кличке Вик. Голос последнему подарит коллега Пратта по киновселенной Marvel Сэмюэл Л. Джексон.

Режиссурой картины занимается аниматор Марк Диндал («Цыпленок Цыпа», «Похождения императора»). Сценарий написал Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо», «Атлантида: Затерянный мир»). В многочисленную продюсерскую команду вошел создатель персонажа Джим Дэвис. Это будет уже третий кинопроект о пушистом питомце после выпущенной в начале нулевых игровой дилогии 20th Century Fox, где главного героя с помощью своего голоса «оживил» Билл Мюррей.

В следующем году Пратта можно будет услышать в мультфильме про другого знакового персонажа — он озвучил водопроводчика-спасителя в анимационном блокбастере «Супербратья Марио» от Nintendo и Illumination. Релиз запланирован на 7 апреля 2023 года.

Фото: 20th Century Fox
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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