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Киноафиша Новости Мартин Скорсезе снимет триллер о крушении корабля с Леонардо ДиКаприо

Мартин Скорсезе снимет триллер о крушении корабля с Леонардо ДиКаприо

1 августа 2022 11:06
Мартин Скорсезе снимет триллер о крушении корабля с Леонардо ДиКаприо

Пока же к выходу готовится их совместный исторический вестерн «Убийцы цветочной луны».

Плодотворное сотрудничество Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо продолжится. Как сообщает The Hollywood Reporter, после «Убийц цветочной луны» этот именитый тандем возьмется за создание фильма на основе предстоящей документальной книги «Уэйджер: История кораблекрушения, бунта и убийства» (The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder). Над книгой работает журналист еженедельника The New Yorker Дэвид Гранн. Скорсезе выступит режиссером предстоящего фильма, тогда как ДиКаприо уготована ведущая роль. Производством занимается Apple Original Films.

Мартин Скорсезе снимет триллер о крушении корабля с Леонардо ДиКаприо

Публикация «Уэйджера» состоится в апреле следующего года. Книга будет посвящена одноименному британскому военному кораблю из 1700-х годов. Во время секретной миссии по захвату наполненного сокровищами испанского галеона экипаж «Уэйджера» потерпел кораблекрушение на пустынном острове у берегов Патагонии. Сев на мель и вынужденные выживать под напором природных стихий, члены экипажа рассорились и скатились в анархию. По возвращении в цивилизованный мир моряки начали между собой ожесточенное судебное разбирательство с обвинениями в убийстве и предательстве.

Примечательно, что фильм «Убийцы цветочной луны», который выйдет в следующем году, тоже основан на документальной книге Гранна. Картина расскажет о серии таинственных убийств, жертвой которых в 1920-х года стали члены индейского племени Осейджей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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