Майя Хоук и Камила Мендес замышляют кое-что недоброе в трейлере комедии «Делать месть»

Следом за минутным тизером черной комедии «Делать месть» (Do Revenge), выпущенным в сеть на прошлой неделе, потоковый сервис Netflix, как и планировалось, презентовал полноценный трейлер. В отличие от прошлого ролика, где лишь мельком познакомили с персонажами, новое видео уже полноценно погружает в повествование.

Сюжет ленты по сценарию Селесты Баллард («Космический джем: Новое поколение») будет вращаться вокруг двух старшеклассниц, бывшей местной любимицы Элеоноры и слегка неформальной Дреи, составляющих взаимовыгодный пакт. Девушки договариваются объединиться, чтобы отомстить обидчиками друг друга. Первая надеется расквитаться с бывшим парнем, подло обнародовавшим интимное видео с ней, а вторая хочет вывести на чистую воду негодяя, распространившего про нее ложные слухи, тем самым, превратив героиню в изгоя.

Ведущие роли в картине Дженн Робинсон («Кто-то классный») сыграли Майя Хоук («Очень странные дела») и Камила Мендес («Ривердэйл»). В остальной каст вошли Остин Абрамс («Эйфория»), Алиша Боэ («13 причин почему»), Талия Райдер («Вестсайдская история»), Риш Шах («Мисс Марвел»), Джонатан Дэвисс («Внешние отмели») и Софи Тёрнер («Игра престолов»).

Цифровой релиз фильма состоится уже 16 сентября.