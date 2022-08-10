Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ночной режим. Фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Майя Хоук и Камила Мендес замышляют кое-что недоброе в трейлере комедии «Делать месть»

Майя Хоук и Камила Мендес замышляют кое-что недоброе в трейлере комедии «Делать месть»

10 августа 2022 10:15
Майя Хоук и Камила Мендес замышляют кое-что недоброе в трейлере комедии «Делать месть»

Картина выйдет на Netflix уже в следующем месяце.

Следом за минутным тизером черной комедии «Делать месть» (Do Revenge), выпущенным в сеть на прошлой неделе, потоковый сервис Netflix, как и планировалось, презентовал полноценный трейлер. В отличие от прошлого ролика, где лишь мельком познакомили с персонажами, новое видео уже полноценно погружает в повествование.

Сюжет ленты по сценарию Селесты Баллард («Космический джем: Новое поколение») будет вращаться вокруг двух старшеклассниц, бывшей местной любимицы Элеоноры и слегка неформальной Дреи, составляющих взаимовыгодный пакт. Девушки договариваются объединиться, чтобы отомстить обидчиками друг друга. Первая надеется расквитаться с бывшим парнем, подло обнародовавшим интимное видео с ней, а вторая хочет вывести на чистую воду негодяя, распространившего про нее ложные слухи, тем самым, превратив героиню в изгоя.

Ведущие роли в картине Дженн Робинсон («Кто-то классный») сыграли Майя Хоук («Очень странные дела») и Камила Мендес («Ривердэйл»). В остальной каст вошли Остин Абрамс («Эйфория»), Алиша Боэ («13 причин почему»), Талия Райдер («Вестсайдская история»), Риш Шах («Мисс Марвел»), Джонатан Дэвисс («Внешние отмели») и Софи Тёрнер («Игра престолов»).

Цифровой релиз фильма состоится уже 16 сентября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 10 августа 2022
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Читать далее 8 августа 2022
Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Читать далее 8 августа 2022
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Читать далее 10 августа 2022
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Читать далее 10 августа 2022
Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Читать далее 9 августа 2022
Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Читать далее 7 августа 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Читать далее 9 августа 2022
Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Читать далее 11 августа 2022
Related video