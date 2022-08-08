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Киноафиша Новости Новых частей «Паранормального явления» и «Хэллоуина» ждать не стоит

Новых частей «Паранормального явления» и «Хэллоуина» ждать не стоит

8 августа 2022 14:35
Новых частей «Паранормального явления» и «Хэллоуина» ждать не стоит

Продюсер Джейсон Блум объяснил, почему следующих фильмов не будет.

Глава студии Blumhouse Productions Джейсон Блум дал на днях объемное интервью в рамках кинофестиваля в Локарно, где ему вручили приз Раймондо Реццонико как лучшему независимому продюсеру. Отвечая на вопросы, кинематографист прокомментировал дальнейшее будущее франшиз «Паранормальное явление» и «Хэллоуин». По словам Блума, обе серии не получат продолжения:

«Пожалуй, уже хватит. Последняя часть «Паранормального явления» оказалась просто ужасна. Что до «Хэллоуина», то у нас изначально была договоренность лишь на три картины, поэтому триквел и называется «Хэллоуин заканчивается»! Для Blumhouse все завершится на третьем фильме. Касательно других вещей, то мы действуем по ощущениям, и мне кажется, что «Паранормальному явлению» уже пора закончить. Теоретически франшизу можно возродить – к примеру, если бы какой-нибудь хороший режиссер вроде Скотта Дерриксона сказал, что у него есть отличная идея. Сейчас же мне больше не хочется заниматься этой серией».

В действующих планах компании Блума заявлен обширный перечень проектов, но в списке наиболее амбициозных значится новая трилогия «Изгоняющий дьявола», которую планирует поставить режиссер Дэвид Гордон Грин, удачно перезагрузивший для Blumhouse «Хэллоуин».

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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